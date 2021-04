Strażak zginął w wielkim pożarze w Petersburgu [+VIDEO]

W poniedziałek w Petersburgu zapłonął zabytkowy kompleks architektury przemysłowej Newska Manufaktura.

Według lokalnego portalu Fonanka.ru zawiadomienie o płomieniach w budynku Newska Manufaktura zostało przekazane petersburskiej straży pożarnej o godz. 12,35 czasu lokalnego. Już pierwsza jednostka straży jak przybyła na miejsce pożaru stwierdziła, że ma on poważny charakter. Płonęło już wówczas trzecie i czwarte piętro zabytkowego gmachu dawnej fabryki. Mimo podjęcia akcji gaśniczej po 45 minutach strażacy zakwalifikowali zagrożenie do piątego poziomu, najwyższego w stosowanej przez nich skali.

Według Wirtualnej Polski początkowo płomienie objęły 200 metrów kwadratowych w jednej z firm produkcyjnych. Według Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych niezbędna była ewakuacja 40 osób. Ucieczkę z płonącego budynku obsługiwały służby gazowo-dymowe, ponieważ rozmiary pożaru spowodowały dużą emisję spalin.

„Nastąpił nagły wybuch płomienia, po którym nastąpiło intensywne spalanie” – poinformowała Służba Prasowa Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych o godzinie 15.14. „Niestety w trakcie gaszenia pożaru i ratowania ludzi dwóch strażaków zostało rannych, trafiło do szpitala, niestety jeden zginął”. Ranni to 30-letni zastępca szefa 64. jednostki ratowniczo-gaśniczej Sokołow oraz 31-letni strażak z 25. jednostki ratowniczo-gaśniczej Tarkowski. Znajdują się na oddziałach intensywnej terapii z oparzeniami obejmującymi 40-50 proc. powierzchni ciała. Ich stan został określony jako ciężki.

Około godz. 21 na pogorzelisku odnaleziono ciało dowódcy 64. jednostki ratowniczo-gaśniczej, 31-letniego Ilii Biełeckiego. Według Wirtualnej Polski grupa strażaków została odcięta w trakcie akcji przez płomienie.

Rozwój pożaru zmusił do zaangażowania w akcję gaśniczą około 500 strażaków. Pożar przeniósł się na sąsiedni hostel. W następstwie trzeba było przeprowadzić także ewakuację sąsiednich budynków mieszkalnych.

Newska Manufaktura to zakonserwowana dawna fabryka, która została przebudowana na miejsce wynajmu powierzchni użytkowych dla mniejszych firm.

VIDEO: 🇷🇺 A huge fire burns at the historic #Nevskaya Manufaktura factory in Russia’s second city Saint Petersburg. The emergencies ministry said that one firefighter had died and two more were hospitalised as 40 people were evacuated. pic.twitter.com/m2iWHJefdA

— AFP News Agency (@AFP) April 12, 2021