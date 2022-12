Wielki pożar fabryki opon w rosyjskim Kraju Ałtajskim [+VIDEO]

W fabryce opon w rosyjskim mieście Barnauł w Kraju Ałtajskim wybuchł duży pożar. Zakład produkuje opony m.in. na potrzeby armii.

Jak powiadomiły służby prasowe wydziału ministerstwa do spraw nadzwyczajnych Kraju Ałtajskiego, pożar w fabryce opon w Barnaule wybuchł w piątek wczesnym rankiem.

Pożar wybuchł w jednym z warsztatów Ałtajskiego Kombinacie Oponiarski. Gdy strażacy przybyli na miejsce, czteropiętrowy budynek był objęty ogniem, który nadal się rozprzestrzeniał. Ewakuowano trzy osoby.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 110 ludzi i 33 jednostki sprzętu. Utrudniała ją niska temperatura, a także silnie zadymienie. Ogień objął zasięgiem tysiąc metrów kwadratowych. Nie było informacji o rannych. Na miejsce wysłano też pociąg gaśniczy.

In Barnaul, Russia, the Altai Tire Plant is on fire.

The plant also produces tires for military equipment. pic.twitter.com/LWGpZ4BrVE

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 9, 2022