Podolak: czołgi Abrams, Leopard i systemy Patriot będą na Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy

Bardzo szybko dostaniemy i Patrioty, i Abramsy i Leopardy i wszystko inne… w ciągu 2 tygodni, miesiąca, 2 miesięcy. Wszystko będziemy mieć w takich ilościach, jakich potrzebujemy – twierdzi Mychajło Podolak, doradca szefa biura prezydenta Ukrainy.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla Kanału 24, doradca szefa biura prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak twierdził, że na Ukrainę czołgi Abrams i Leopard, a także systemy obrony powietrznej Patriot, trafią w ciągu kilku tygodni.

„Wierzcie mi, że bardzo szybko dostaniemy i Patrioty, i Abramsy i Leopardy i wszystko inne. To obiektywne rozwinięcie tej wojny. To wszystko obiektywnie będzie na naszym terytorium w ciągu 2 tygodni, miesiąca, 2 miesięcy. Wszystko będziemy mieć w takich ilościach, jakich potrzebujemy, w tym rakiety określonego zasięgu, pociski określonego kalibru itd.” – oświadczył doradca szefa biura prezydenta Ukrainy.

„Czemu? Spójrzcie na logikę tego, co robią nasi partnerzy. Trudno im od razu podjąć odpowiednie decyzje. Niemniej jednak, zmienili ideologię wojny. Oni doskonale rozumieją, jakiego rodzaju wojna się toczy, czy jest Rosja i dlaczego nie należy dłużej grać w „grę 2014 roku”” – dodał.

„Oprócz tego, oni absolutnie wierzą w to, że Ukraina ma zwyciężyć. Oni po prostu jeszcze nie do końca są gotowi zrozumieć, że Ukraina inaczej z tej wojny nie wyjdzie… W obojętnie jakim wypadku dojdziemy do właściwego finału” – twierdził Podolak.

„Dlatego rozumieją, że Ukrainie będzie trzeba dostarczać stopniowo broń wszelkiego rodzaju. I oni to robią. (…) Dziś mamy praktycznie wszystko, o co prosimy, oprócz niektórych rodzajów broni. W szczególności Patriotów, ale też będziemy je mieć, tak jak i inne systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. Te drugie systemy już będą, a Patrioty będą trochę później” – dodał.

Podolak wyraził też przekonanie, że państwa zachodnie mają świadomość, że muszą przekazać Ukrainie systemy obrony powietrznej, żeby ukraińscy uchodźcy mogli poczuć się bezpieczniej i decydowali się na powrót. I stąd, jego zdaniem, taka broń trafi na Ukrainę.

„Wybór tu jest prosty. Albo stańcie się domem dla 7 mln Ukraińców, i to na zawsze, albo już pomagajcie nam bronią, ochroną i transformatorami, pomóżcie naprawić energetykę, że całe te 7 mln wróciło do domu” – powiedział. Twierdził też, że ludzie mogą zacząć uciekać również z Polski czy państw bałtyckich:

„A czemu dla 7 mln, dla liczniejszych? Czemu myślicie, że tylko Ukraińcy będą uciekać? Mołdawia, państwa bałtyckie, także Polska. Już nie wspominam o Gruzji… (…) Rosjanie też uciekają”.

„Nie będzie stabilnej europejskiej przestrzeni, będzie ciągła presja migracyjna i ciągłe próby zamachów stanu, jak widzieliśmy w Niemczech” – uważa Podolak.

– Jeśli Ukraina zniszczy tę neoimperialną koncepcję Rosji, ten rodzaj nacjonalizmu, to będziemy mogli działać, jak chcemy, współpracować, z kim chcemy i wziąć to, co uważamy za słuszne – mówił wcześniej Mychajło Podolak, doradca szefa biura prezydenta Ukrainy. Jego zdaniem, „byłoby świetnie”, gdyby Ukraińcom przekazano systemy Patriot, „bo to miałoby znaczenie także dla obrony całej Europy”. Oświadczył też, że nie wierzy w możliwość porozumienia z Rosją, a odbudowa Ukrainy będzie mogła ruszyć, gdy Moskwa oficjalnie skapituluje.

24tv.ua / Kresy.pl