Norweskie Siły Zbrojne testują Leoparda 2A7NO i K2NO [+VIDEO/FOTO]

Jak czytamy w komunikacie prasowym, od 2025 roku Siły Zbrojne Królestwa Norwegii będą miały nowe czołgi. O duży kontrakt walczy dwóch kandydatów, którzy są testowani w norweskich warunkach zimowych.

W długoterminowym planie Sił Zbrojnych przewiduje się, że armia będzie miała nowe czołgi od 2025 roku. O kontrakt na czołgi rywalizują teraz dwaj dostawcy, kontrakt ma być podpisany pod koniec 2022 roku.

Kandydatami są K2 Black Panther z południowokoreańskiego Hyundai Rotem i Leopard 2A7 z niemieckiego Krauss-Maffei Wegmann. W czwartek 27 stycznia oba czołgi zostały przekazane ministrowi obrony i prasie. Główny generał armii Lars S. Lervik nazywa to świętem armii.

„Zastępujemy 40-letni system czołgów, który mamy dzisiaj, czołgiem cyfrowym. Dzięki temu możemy współpracować ze wszystkimi jednostkami Armii i ogólnie sił zbrojnych” – mówi naczelny dowódca Lars S. Lervik

Lervik ocenił oba czołgi jako maszyny, które zwiększą siłę bojową armii i sił zbrojnych: „Otrzymujemy nowoczesną siłę ognia i ochronę, która jest nowoczesna i pozwala nam działać z biegiem czasu” – mówi.

29 grudnia norweska wersja południowokoreańskiego czołgu podstawowego K2 Black Panther o nazwie K2NO przybyła do Norwegii, aby wziąć udział w zimowych testach. K2NO to ulepszona wersja K2 Black Panther, jednak w innej konfiguracji, niż oferowany Polsce K2PL w ramach programu Wilk.

W listopadzie 2020 r. norweski minister obrony Frank Bakke-Jensen przedstawił plany obronne dotyczące odnowienia czołgów podstawowych tego kraju. Zgodnie z tymi planami Norwegia zamierza wystawić nowe czołgi od 2025 roku.

Dwa czołgi Leopard 2A7 przybyły do Norwegii na testy na początku stycznia. Opublikowane materiały pokazują, że czołgi przybyły do Oslo drogą morską, po czym zostały załadowane na lawety samochodowe.

In the 9th of January, two German Leopard 2A7+ tanks arrived Oslo Harbour, Norway. These tanks will be transported to Camp Rena against Korean K2NO tanks for winter trials. pic.twitter.com/OnPGtXgcuP

— Ronkainen (@ronkainen7k15) January 9, 2022