Zełenski: poproszę Bidena o więcej Patriotów

Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła III wojna światowa – powiedział prezydent USA Joe Biden podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. „Kiedy rozmieścimy już baterię Patriotów na Ukrainie, poproszę prezydenta Bidena o więcej” – powiedział prezydent Ukrainy.

Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z amerykańskim prezydentem, Joe Bidenem. Podczas wspólnej konferencji prasowej Biden zaznaczył, że dalsze udzielanie Ukrainie wsparcia ma poparcie zarówno ze strony Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej. Podkreślił, że prezydent Rosji, Władimir Putin, eskaluje agresję na Ukrainę, ponieważ „chce, żeby życie Ukraińców było jak najtrudniejsze”.

– Ukraina cały czas pokazuje jasno, że nie spełni żądań i oczekiwań Rosji, a Stany Zjednoczone zadbają o to, by naród ukraiński mógł nadal mężnie stawiać czoła rosyjskiej agresji – powiedział prezydent USA.

– Dziś zobowiązujemy się do przekazania 374 mln dolarów na pomoc humanitarną dla 1,5 mln Ukraińców – oświadczył. Zaznaczył, że pieniądze są też wsparciem dla ukraińskiej służby zdrowia i systemu oświaty. Według niego, od marca br. Stany Zjednoczone przyjęły blisko 200 tys. ukraińskich uchodźców. Potwierdził również, że w ramach kolejnego pakietu pomocowego Ukraina otrzyma baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

– Chcę panie prezydencie, żeby pan wiedział, i żeby cały naród ukraiński to wiedział – USA jest i zawsze będzie z Ukrainą. Jestem pewien, że światłość zapanuje nad ciemnością – zakończył Biden, zwracając się do ukraińskiego przywódcy.

Zełenski w imieniu narodu ukraińskiego podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie. Powiedział, że „przez trzysta dni wojny Ukraina i USA weszły w nowy etap stosunków”. Podkreślił, że bateria Patriot „bardzo wzmocni to ukraińską obronę powietrzną”. Wyraził też nadzieję, że Kongres zagłosuje za udzieleniem Ukrainie pomocy o wartości blisko 45 mld dolarów.

– Życzę wam pokoju, żeby terroryści jak ci z Rosji nie napadli na was – powiedział Zełenski, dodając że narody ukraiński i amerykański podzielają te same wartości.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Biden zapewnił, że nie obawia się o jedność NATO w obliczu trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. – Nigdy nie widziałem UE i NATO bardziej zjednoczonych, nie widzę znaków zmiany. Będziemy mieli nawet nowych członków – Finlandię i Szwecję. To bardzo ważne – powiedział.

Zełenskiego zapytano o skuteczność systemów Patriot. Powiedział, że znacząco przyczynią się one do stworzenia efektywnej obrony ukraińskiego nieba oraz pozbawią Rosję zdolności do niszczenia ukraińskiego systemu energetycznego.

– Kiedy rozmieścimy już baterię Patriotów na Ukrainie, poproszę prezydenta Bidena o więcej – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezydent Ukrainy oświadczył też,że dla niego „sprawiedliwy pokój oznacza brak kompromisu w sprawie naszej wolności i integralności terytorialnej”. Podkreślił, że nie zgodzi się na ugody terytorialne z Rosją.

Oceniając szanse na pertraktacje między Ukrainą a Rosją, Biden powiedział, że „Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy”. Zastrzegł przy tym, że „nie możemy nie doceniać wpływu tej wojny na Rosję” i że „nie ma możliwości, by Rosja okupowała całą Ukrainę”.

– Prezydent Zełenski jest gotowy oddać życie za swój kraj, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc mu wygrać – twierdził prezydent USA. Dodał, że w zakresie pomocy dla Ukrainy Pentagon skupia się na czterech obszarach: obrony powietrznej, zaawansowanej artylerii, czołgach i amunicji. Przyznał zarazem, że „dostarczenie Ukrainie innego rodzaju broni niż dotychczas mogłoby złamać jedność NATO”. Mówił też, że systemy Patriot to uzbrojenie defensywne i nie może służyć eskalacji konfliktu.

Zełenski zaznaczył też, że „nie może być kompromisów w ramach osiągania pokoju”. Jego zdaniem, „wojna skończy się z odzyskaniem suwerenności Ukrainy”.

– Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa – powiedział z kolei Biden. Zapewnił też Zełenskiego, że „Ameryka jest z Ukrainą i będzie tak długo, jak tylko to potrzebne”.

Jak pisaliśmy, w środę, podczas swojej kilkugodzinnej wizyty w Waszyngtonie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na forum obu połączonych izb Kongresu USA. Podziękował Amerykanom za pomoc udzielaną Ukrainie oraz za tę, na którą jego kraj jeszcze liczy. Wyraził wiarę we wspólne pokonanie Rosji w toczącej się wojnie, jeśli Zachód będzie wspierał Ukrainę. Zaznaczył, że Ukraińcy potrzebują więcej uzbrojenia, szczególnie artylerii i amunicji, zapewniając przy tym, że ukraińscy żołnierze poradzą sobie z używaniem np. amerykańskich czołgów i samolotów. Wezwał przy tym do powstrzymania zarówno Rosji, jak i Iranu.

– Rosja znalazła sobie sojusznika w tej ludobójczej polityce: Iran… Jeden terrorysta znalazł drugiego. To tylko kwestia czasu, kiedy uderzą w innych waszych sojuszników, jeśli teraz ich nie zatrzymamy. Musimy to zrobić – powiedział Zełenski w Kongresie USA. – Możecie przyspieszyć nasze zwycięstwo – dodał.

Zełenski powiedział też, że omówił z prezydentem Joe Bidenem 10-punktową formułę pokojową. Jego zdaniem, musi ona zostać przyjęta i wdrożona, jeśli świat chce gwarancji pokoju na kolejne dekady. Dodał, że Biden popiera tę inicjatywę. Wezwał też do nałożenia na Rosję ostrzejszych sankcji.

Jak informowaliśmy, przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie, Departament Stanu oficjalnie ogłosił jakie wsparcie wojskowe wyśle do tego kraju w ramach kolejnej transzy pomocy. Kolejna transza pomocy dla Ukrainy warta będzie 1,85 miliarda dolarów. Obejmuje 1 mld dol. wypłacony bezpośrednio zarządzeniem prezydenckim, a także 850 mln dol. wydanych za pośrednictwem Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI).

USA przekażą Ukrainie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, m.in. jedną baterię systemu obrony powietrznej Patriot wraz z rakietami; dodatkową amunicję do artyleryjskich systemów rakietowych HIMARS, 500 precyzyjnych pocisków artyleryjskich kal. 155 mm, a także 30 systemów moździerzowych kal. 120 mm, 82 mm i 60 mm wraz z amunicją, 37 pojazdów typu MRAP Cougar oraz 120 pojazdów HMMWV. Ponadto, Ukraińcy otrzymają pociski przeciwradarowe HARM i nieskonkretyzowane typy precyzyjnej amunicji powietrznej, jak również ponad 2700 granatników i broni strzeleckiej.

PAP / Interia.pl / Kresy.pl