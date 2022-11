Wielki pożar gazociągu koło Petersburga [+VIDEO]

Pod Petersburgiem wybuchł potężny pożar gazociągu, ogień i dym widziane były z wielu kilometrów. Według świadków, wcześniej słychać było silną eksplozję.

Według źródeł rosyjskich, do incydentu doszło około 15:30 czasu miejscowego. Gubernator obwodu leningradzkiego, Aleksandr Drozdenko poinformował, że doszło do pożaru magistrali gazowej. Jak podano, do zdarzenia doszło na stacji benzynowej przy szosie riabowskiej, w rejonie wsiewołżańskim, bezpośrednio na północny-wschód od Petersburga. Na miejsce wysłano dwie brygady ratownicze.

Rosyjskie ministerstwo do spraw nadzwyczajnych podało, że na rurociągu doszło do rozszczelnienia, a następnie pożaru. Zasilana przez niego okoliczna elektrownia musiała przejść na olej opałowy.

Chodzi o prowadzącą do Finlandii starą magistralę, dublowaną przez pracującą nitkę gazociągu Nord Stream. Stąd, Rosjanie twierdzą, że awaria nie wpłynie na dostawy gazu do Petersburga, choć przyznano, że miejscami mogą wystąpić przerwy.

Agencja Tass podała, że według naocznych świadków, przed wybuchem pożaru słychać było silną eksplozję. Z kolei słup dymu widać było w północnych dzielnicach Petersburga.

W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać pożar, a najwyraźniej również eksplozję.

В Ленобласти взорвался газопровод pic.twitter.com/moDLyNEBAL — IanMatveev (@ian_matveev) November 19, 2022

Major explosion in the Marino District of Saint Petersburg today. Initial reports say that a gas pipeline has been destroyed.pic.twitter.com/IFDup7rnZf — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2022

In St. Petersburg, Russia, a strong explosion reported in the Murino district, after which a fire started, – Russian media.

St. Petersburg governor said that the gas pipeline is on fire pic.twitter.com/2Rm3xVJqfA — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 19, 2022

Po pewnym czasie lokalne władze poinformowały, że z powodu pożaru stacje dystrybucji gazy przechodzą na tryb awaryjny, a dostawy do odbiorców prywatnych zostały wstrzymane.

Wieczorem strona rosyjska poinformowała, że po godzinie 18:00 czasu miejscowego udało się zlikwidować otwarty ogień. Według wstępnych informacji, nie ma ofiar ani zagrożenia dla miejscowej ludności.

Rosyjski federalny Komitet Śledczy rozpoczął kontrolę w sprawie awarii, która może zakończyć się wszczęciem postępowania o naruszenie bezpieczeństwa przemysłowego.

Tass / Telegram / Twitter / Kresy.pl