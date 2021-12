Saakaszwili wrócił do więzienia

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został przewieziony ze szpitala wojskowego do więzienia, gdzie odbywa karę więzienia.

Jak podała agencja TASS, powołując się na komunikat gruzińskiej służby penitencjarnej, Micheil Saakaszwili został przewieziony w czwartek ze szpitala wojskowego w mieście Gori do więzienia nr 12 w mieście Rustawi.

Służba zapewniła, że przeniesienie byłego prezydenta ze szpitala do więzienia odbyło się „zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa”.

Później adwokat byłego prezydenta oświadczył, że Saakaszwili nie stawiał oporu przy transporcie. Prawnik twierdził, że Saakaszwilemu „najwyraźniej podano środki nasenne”, przez co miał źle się czuć i z tego powodu zdecydował, że nie będzie stawiał oporu. Stan jego zdrowia adwokat określił jako „wciąż nienajlepszy”.

Saakaszwilego po raz pierwszy próbowano zabrać ze szpitala do więzienia 27 grudnia, ale polityk zaczął stawiać opór i miał stracić przytomność. Po tym zdarzeniu służba penitencjarna postanowiła odłożyć na później przetransportowanie go do więzienia.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 roku do listopada 2007 i od lutego 2008 do listopada 2013 roku. Opuścił ojczyznę w połowie listopada 2013, kilka dni przed końcem swojej kadencji i inauguracją swojego następcy. Gruzińska prokuratura oskarżyła go o nadużywanie władzy, między innymi poprzez stłumienie opozycyjnej manifestacji czy szykanowanie krytycznych mediów. W związku z ucieczką, władze Gruzji zadecydowały w 2015 roku o pozbawieniu go obywatelstwa tego kraju. Był też ścigany listem gończym. W międzyczasie Saakaszwili trafił na Ukrainę, której obywatelstwo przyjął i włączył się w życie polityczne tego kraju.

W czerwcu 2018 roku sąd w Tbilisi uznał go winnym nadużyć władzy i ukrywania dowodów i skazał go zaocznie na 6 lat więzienia i ponad 2-letni zakaz sprawowania funkcji i urzędów publicznych. Gruzja wiele razy sygnalizowała też Ukrainie chęć dążenia do jego ekstradycji. Przedstawiciele władz gruzińskich zaznaczali, że jeśli tylko Saakaszwili pojawi się w Gruzji, to zostanie natychmiast aresztowany i osadzony w więzieniu. Sam Saakaszwili konsekwentnie odrzucał wszystkie oskarżenia pod swoim adresem i twierdził, że wszystkie wyroki mają charakter polityczny.

1 października br. Saakaszwili ogłosił, że znajduje się w Gruzji. Tego samego dnia został zatrzymany i trafił do aresztu. Według gruzińskich władz celem jego powrotu było doprowadzenie do zamachu stanu. Wkrótce po trafieniu do więzienia w Rustawi były prezydent ogłosił głodówkę, którą jakoby kontynuował do 20 listopada, kiedy to zabrano do do szpitala wojskowego w Gori.

Jak pisała RIA Nowosti, o konieczności hospitalizacji byłego prezydenta Gruzji zadecydowało konsylium lekarskie. Został zabrany z więzienia w Rustawi przy pomocy helikoptera. Tym samym władze więzienne zaaprobowały ponawiane wnioski adwokatów Saakaszwilego domagających się już wcześniej jego hospitalizacji. Jego osobisty lekarz twierdził, że stan głodującego w celi jest krytyczny. Jednocześnie władze opublikowały fotografie, na których widać Saakaszwilego lub osobę do niego podobną, jak spożywa jedzenie i pije soki. Sam Saakaszwili zadeklarował potem, że wypił tylko kilka butelek soku.

