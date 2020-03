UE zdjęła sankcje z byłego premiera Ukrainy z czasów prezydentury Janukowycza

Ambasadorowie państw członkowskich UE podjęli w środę decyzję o zdjęciu unijnych sankcji nałożonych na byłego premiera Ukrainy Mykołę Azarowa oraz byłego ministra energetyki Ukrainy Eduarda Stawyćkiego. Jednocześnie przedłużono sankcje wobec byłego prezydenta Wiktora Janukowycza i jego innych współpracowników.

O zdjęciu sankcji UE z dwóch ukraińskich urzędników, którzy po zwycięstwie rewolucji Majdanu w 2014 roku schronili się w Rosji, dowiedziała się w swoich źródłach w Brukseli agencja Interfax-Ukraina. Taką samą informację podał też na Twitterze brukselski korespondent RFERL Rikard Jozwiak.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020