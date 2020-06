Hiszpania otworzy granice

Jedno z państw, które najgorzej przechodziły pandemię koronawirusa SARS COVID-19 przygotowuje się do pełnego otwarcia granic. W pierwszej kolejności dla obywateli państw strefy Schengen.

Jak podał w poniedziałek portal dziennika „El Pais” decyzja o otwarciu granic Hiszpanii została ogłoszona przez jej premiera Pedro Sáncheza w niedzielę. Właśnie tego dnia szef hiszpańskiego rządu przeprowadził wideokonferencję z szefami władz regionów. Już od 21 czerwca do Hiszpanii będą mogli wjechać obywatele niemal wszystkich państw strefy Schengen. Wyjątek stanowią Portugalczycy. Zachodni sąsiedzi będą mogli wjechać do Hiszpanii dopiero od 1 lipca. Podobnie jak obywatele wszystkich innych państw spoza strefy Schengen. Przybywający cudzoziemcy nie będą musieli przechodzić dwutygodniowej kwarantanny.

Granica w Portugalią zostanie otwarta później, ale w sposób uroczysty. Symbolicznego otwarcia dokonają 1 lipca król Hiszpanii Filip VI i prezydent sąsiedniego państwa Marcelo Rebelo de Sousa. „El Pais” zaznacza, że wśród turystów, którzy będą mogli przyjechać do Hiszpanii już 21 czerwca będą obywatele Wielkiej Brytanii, bowiem mimo, że państwo to opuściło już Unię Europejską ciągle korzysta z okresów przejściowych. Potwierdziła to na Tweeterze ambasada Zjednoczonego Królestwa w Madrycie, zastrzegając jednak, że ruch między obu krajami może zostać przerwany gdy sytuacja epidemiologiczna w którymś z nich się pogorszy.

Hiszpania zamknęła swoje granice wraz z wprowadzeniem w tym kraju stanu wyjątkowego do czego doszło 14 marca. Stan wyjątkowy przestanie w Hiszpanii obowiązywać właśnie 21 czerwca. Będzie to oznaczało przywrócenie swobody podróży nie tylko do innych państw, ale też w ramach samego kraju. Władze w Madrycie w ramach walki z pandemią nowego koronawirusa wprowadziły bowiem ograniczenia poruszaniu się pomiędzy poszczególnymi regionami.

Hiszpania jest państwem w którym pandemia koronawirusa przybrała szczególnie szeroki zasięg. Od jej wybuchu w tym kraju w lutym zakaziło się tam łącznie 291 tys. osób co daje Hiszpanii szóste miejsce na świecie. Zmarło ponad 27 tys. W niedzielę odnotowano 323 nowe przypadki zakażenia i żadnego zgonu nosiciela SARS COVID-19.

