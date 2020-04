El Pais: Koronawirus był w Hiszpanii od połowy lutego

Grupa naukowców z Instytutu Zdrowia Karola III w Madrycie twierdzi, że koronawirus SARS COVID-19 był obecny w Hiszpanii na długo przedtem zanim władze podjęły jakiekolwiek działania zapobiegawcze.

Jak podał w czwartek anglojęzyczny portal hiszpańskiego dziennika „El Pais” grupa naukowców z Madrytu przeanalizowała RNA około 1600 wirusów pobranych w różnych państwach i opisanych przez specjalistów. Badając procesy mutacji w czasie powielania wirusa doszli oni do wniosku, że w kraju tym nie było „pacjenta zero”. Pandemia w Hiszpanii rozwinęła się od większej liczby nosicieli, którzy zawlekli SARS COVID-19 z zagranicy.

Bioinformatyk Francisco Díez powiedział, że pierwsze osoby, które zakażały nowym koronawirusem w Hiszpanii przyjechały do niej z innych państw jeszcze w lutym. Już wtedy zaczęło dochodzić do zarażeń wewnątrz kraju. Liczbę osób, które zawlekły pandemię do Hiszpanii naukowcy oszacowali na co najmniej 15.

„El Pais” przypomina w tym kontekście, że jeszcze 23 lutego szef centrum koordynacyjnego dla sytuacji kryzysowych hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia Fernando Simón twierdził, że „wirusa nie ma w Hiszpanii, ani nie wykryliśmy przekazywania choroby, ani nie mamy obecnie żadnego przypadku”. Kilka dni później kilka tysięcy kibiców klubu piłkarskiego z Walencji udało się do Milanu by oglądać mecz swojej drużyny z włoskim zespołem Atalanta. Milan był już wówczas ośrodkiem epidemii. Jeszcze 8 marca, gdy zaraza zataczała już szerokie kręgi, w Madrycie urządzono manifestację feministyczną na 120 tys. osób. Brali w niej udział członkowie rządu. Jeden z nich – minister do spraw równości Irene Montero zaraziła się.

Hiszpania jest jednym z państw o najostrzejszym przebiegu pandemii SARS COVID-19. Liczba zakażonych przekroczyła w nim 213 tys. przypadków, co jest drugim co do wielkości wynikiem na świecie. W ciągu doby liczba ta wzrosła o 4635. Większy dobowy wzrost zakażeń odnotowano w czwartek tylko w Rosji. W Hiszpanii zmarło z powodu choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa 22 157 osób.

