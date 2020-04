Młodzieżowa rekordzistka z Ukrainy odmówiła przyjęcia obywatelstwa innego państwa

Ukraińska lekkoatletka Jarosława Mahuczich twierdzi, że zarówno USA jak i Niemcy proponowały jej nadanie obywatelstwa, aby mogła ona reprezentować te państwa.

Jak podaje portal Espreso.tv uzdolniona zawodniczka skoku wzwyż opowiadała, że Amerykanie i Niemcy chcieli nadać jej swoje obywatelstwo. „Najpierw to było jeszcze w USA gdy tam trenowałam. Mi proponowali przeprowadzić się tam” – powiedziała Mahuczich. Jak dodała – „Proponowali także Niemcy w 2018 r.”.

„Wiem, że do trenera przychodziło dużo takich propozycji” – opowiadała ukraińska lekkoatletka. Jak zapewniła – „Wszystko to kończyło się na słowa, taki wariantów jak nigdy nawet nie rozpatrywałam”. Jak podkreśliła nie chciała przechodzić do reprezentacji innego państwa ponieważ „kocham swój kraj, kocham swoje miasto, mam tu rodzinę, przyjaciół, krewnych i nie wyobrażam sobie na jakie pieniądze to można zamienić” – powiedziała 18-letnia mieszkanka wschodnioukraińskiego Dniepru.

Młoda lekkoatletka już dała się poznać jako utalentowana zawodniczka skoku wzwyż. W 2017 roku zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata juniorów w Nairobi. Rok później powtórzyła taki sukces na Mistrzostwa Europy juniorów w Gyor. Także w 2018 r. zdobyła zloty medal na młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires. W 2019 r. znów była pierwsza na młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Boras. Tego samego roku wzięła udział w seniorskich Mistrzostwach Świata w Dosze gdzie zajęła drugie miejsce, choć jednym ze skoków na wysokości 2,04 m ustanowiła juniorski rekord świata.

