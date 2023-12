Anglicy chcą wyrzucenia Legii Warszawa z Ligi Konferencji Europy

Według szefa policyjnego departamentu ds. piłki nożnej w Anglii Marka Robertsa, Legia Warszawa może zostać wyrzucona z rozgrywek w ramach Ligi Konferencji Europy w związku z czwartkowymi wydarzeniami w Birmingham.

Roberts w rozmowie “The Times” stwierdził, że istnieją “naprawdę dobre powody, aby wyrzucić Legię z rozgrywek”. Szef policyjnego departamentu zauważył, że Legia zyskała negatywną sławę z powodu zachowań jej kibiców, które są trudne do opanowania z perspektywy policji. Potwierdził, że jest w stałym kontakcie z UEFA, która analizuje sprawę.

“Niestety Legia stała się dobrze znana w Europie z przerażających zachowań kibiców. Z punktu widzenia policji są one niezwykle trudne do opanowania” – dodał Roberts.

Przypomnijmy, że kibice Legii nie zostali wpuszczeni na stadion Villa Park przed meczem z Aston Villą, co było wynikiem decyzji angielskiego klubu podjętej po naradzie z policją. Pod stadionem doszło do starć między kibicami a funkcjonariuszami. W wyniku zamieszek jeden z policjantów doznał poparzeń, ale został już wypisany ze szpitala.

Nerwowa atmosfera wokół meczu zaczęła narastać kilka dni wcześniej, kiedy Aston Villa zmniejszyła pulę biletów dla kibiców Legii z 2100 do 890. Mimo wszystko kibice Legii Warszawa udali się do Anglii.

“W ostatnim czasie Aston Villa FC stanowczo odmówiła przestrzegania przepisów UEFA dotyczących rozgrywek, odmawiając przyznania określonej puli biletów dla kibiców przyjezdnych. Zgodnie z regulaminem rozgrywek UEFA, kibicom przyjezdnym przysługuje przydział biletów odpowiadający 5% pojemności stadionu. W przypadku meczów rozgrywanych na obiektach Aston Villa FC oznacza to pulę 2100 biletów. Legia Warszawa, jako drużyna przyjezdna, złożyła formalny wniosek o taki przydział, ale spotkała się z odmową. (…) 2 listopada Legia Warszawa otrzymała nieoczekiwaną i zmienioną decyzję dotyczącą przydziału biletów, która rażąco naruszyła wcześniejsze ustalenia. Liczba biletów została zmniejszona do zaledwie 890, co stanowi oszałamiającą redukcję o ponad 50%. W obliczu tej niemożliwej do utrzymania sytuacji, Legia Warszawa wielokrotnie odwoływała się do Aston Villa FC, wzywając ich do przestrzegania przepisów ustalonych w dn. 21 września. (…) Ponadto w dniu dzisiejszym utrudniano nam uzyskanie biletów VIP dla naszych sponsorów i gości drużyny zgodnie z obowiązującymi standardami UEFA” – możemy przeczytać w oświadczeniu Legii Warszawa.

W związku z wydarzeniami, brytyjska policja zatrzymała 46 kibiców Legii. Spośród nich 41 osób zatrzymano za zakłócanie porządku i przemoc, cztery osoby miały mieć przy sobie “nóż lub inną broń”, a czterech kibiców dotyczy także podejrzenie o atak na pracowników służb ratowniczych.

Sprawa Legii Warszawa jest obecnie analizowana przez UEFA, która prowadziła rozmowy z policją w czwartek i ma zamiar kontynuować je w piątek. Decyzja o ewentualnym wykluczeniu polskiego klubu z dalszej części Ligi Konferencji Europy może być znana w najbliższych dniach. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

Kresy.pl / legionisci.com / interia.pl