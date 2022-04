Rosyjscy i białoruscy tenisiści potraktowani jak niegdyś Niemcy i Japończycy

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat z tenisowego turnieju w Wimbledonie wykluczono zawodników z określonych państw.

All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) ogłosiła, że tenisiści z Białorusi i Rosji nie będą mogli uczestniczyć w tegorocznym turnieju wimbledońskim, podała telewizja Al Jazeera. „Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne dla dotkniętych osób i to smutne, że będą cierpieć za działania przywódców rosyjskiego reżimu” – przekazała w środowym oświadczeniu Ian Hewitt, przewodniczący AELTC.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak stwierdził Hewitt, jego organizacja „dokładnie rozważyła” alternatywne środki, które mogą zostać podjęte w ramach wytycznych rządu Wielkiej Brytanii, „jednak biorąc pod uwagę, że Mistrzostwa mają duże znaczenie, jak ważne jest, aby sport nie był wykorzystywany do promowania rosyjskiego reżimu i nasze szersze obawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego i graczy (w tym rodziny), nie uważamy, że jest to do przeprowadzenia na jakiejkolwiek innej podstawie”.

Wimbledon to najbardziej znany z czterech tenisowych turniejów Wielkiego Szlema. W tym roku odbędzie się w dniach 27 czerwca – 10 lipca. Wykluczenie obywateli Rosji i Białorusi pozbawi go kilku gwiazd takich jak mistrz US Open Danił Miedwiediew, który niedawno osiągnął pierwsze miejsce w rankingu Association of Tennis Professionals (ATP), Andriej Rublow, który znajduje się w rankingu na ósmym miejscu, Aryna Sabalenka – białoruska półfinalistka Wimbledonu z 2021 roku zajmująca czwarte miejsce w rankingu Women’s Tennis Association (WTA), jej rodaczka Wiktoria Azarenka – była numer jeden wśród kobiet, która dwukrotnie wygrała Australian Open czy Rosjanka Anastasija Pawliuczenkowa, wicemistrzyni French Open w zeszłym roku.

Rosyjskie władze zareagowały negatywnie na doniesienia o wykluczeniu Rosjan z najsłynniejszego turnieju tenisowego, uznając je za „nieakceptowalne”. „Po raz kolejny po prostu zamieniają sportowców w zakładników politycznych uprzedzeń, politycznych intryg” – powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

To pierwsze wykluczenie obywateli określonych państw z turnieju wimbledońskiego od czasu drugiej wojny światowej, kiedy to zablokowano uczestnictwo zawodników z państw Osi.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców z wszelkich zawodów sportowych, już cztery dni po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

aljazeera.com/kresy.pl