Pół setki zabitych w jednym izraelskim ataku

Siły izraelskie dokonały w poniedziałek ostrzału Rafah w Strefie Gazy – miasta położonego przy granicy Egiptu. Liczba ofiar śmiertelnych tego uderzenia przekroczyła pół setki.

Agencja informacyjna AFP podała, że ​​w atakach zginęły 52 osoby. Agencja Reutera informuje o co najmniej 67 ofiarach śmiertalnych. Obydwie agencje cytowały palestyńskich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za służbę zdrowia w Strefie Gazie. Organizacja Hamas twierdzi, że ofiar jest około stu. Według Palestyńczyków izraelskie pociski spadły w poniedziałek na 14 budynków mieszkalnych oraz trzy meczety.



„Izrael oficjalnie w dalszym ciągu atakuje ludność cywilną i przenosi wojnę do Rafah, aby zmusić bombardowaniami ludność do przesiedlenia.” – oznajmiło palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu opublikowanym X.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// The occupation’s #massacre in Rafah is evidence of the validity of warnings about the catastrophic dangers of its invasion.

Netanyahu commits mass massacres with a mentality of revenge, not victory and not in accordance with… pic.twitter.com/cbuS7iaZr9

