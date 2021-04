Panika podczas uroczystości religijnej w Izraelu, kilkadziesiąt osób nie żyje [+VIDEO]

Co najmniej 45 osób zostało stratowanych w nocy z czwartku na piątek po tym, jak na festiwalu religijnym w północnym Izraelu wybuchła panika.

Jak podaje agencja Reutera, dziesiątki tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów zgromadziło się w Galilei na zboczach góry Meron u grobu mistyka Szimona Bar Yochaia, który żył w II wieku, na coroczne obchody święta Lag ba-Omer, które obejmują całonocną modlitwę, mistyczne pieśni i tańce. W pewnym momencie w tłumie doszło do wybuchu paniki – stało się to w męskiej części festiwalu.

Początkowo podawano, że przyczyną paniki było załamanie się jednej z trybun, ale zdaniem służb ratunkowych mogło to być przepełnienie widowni. Rzecznik policji powiedział, że ogólna pojemność obiektu, w którym odbywał się festiwal, była podobna jak w poprzednich latach, ale tym razem obszary ognisk zostały oddzielone jako środek zapobiegawczy przed COVID-19. Według izraelskich mediów mogło to spowodować nieoczekiwane zatory w ruchu pieszym.

This appears to have been the scene and mood before the deadly stampede in northern #Israel pic.twitter.com/jTDon43G8o — Sam Dagher (@samdagher) April 30, 2021

Filmy opublikowane w mediach społecznościowych pokazały ultraortodoksyjnych Żydów rozpaczliwie wspinających się przez szczeliny w podartej blasze falistej, aby uciec przed naporem tłumu. Świadkowie powiedzieli, że wiele osób zginęło w ścisku w korytarzu o szerokości około 3 metrów. Część osób sądziła, że doszło do zamachu terrorystycznego.

#BREAKING ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel

The death toll is expected to rise.pic.twitter.com/TSWTmGfUwE — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 29, 2021

„Był jakiś bałagan, policja, krzyki, wielki bałagan, a po pół godzinie wyglądało to jak scena samobójczego zamachu bombowego, wiele osób wyszło stamtąd na noszach” – powiedział agencji Reutra 19-letni uczestnik uroczystości. „Powstała piramida, ludzie piętrzyli się jeden na drugim. Byłem w drugim rzędzie. Ludzie w pierwszym rzędzie – widziałem ludzi umierających na moich oczach” – powiedział inny świadek, z którym rozmawiano po przewiezieniu do szpitala.

#VIDEO: Dozens of people have been killed in a crowd crush at a Jewish religious gathering in #Israel attended by tens of thousands of people pic.twitter.com/spupqhi67a — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) April 30, 2021

Gdy ratownicy próbowali wydobyć ofiary, policja zamknęła teren i nakazała uczestnikom festiwalu opuszczenie tego miejsca. Ministerstwo transportu wstrzymało roboty drogowe w okolicy, aby umożliwić swobodne poruszanie się dziesiątkom ambulansów i autobusów pielgrzymkowych.

Wielu zmarłych nie zostało jeszcze zidentyfikowanych, a policja poprosiła członków rodzin o dostarczenie zdjęć i danych osobowych zaginionych osób. Dotychczasowy bilans tragedii to 45 zabitych i co najmniej 150 rannych, wielu w ciężkim stanie.

Terrible morning in #israel after a stampede at Meron. Worshippers were crushed to death. Many questions to ask the organizers and the authorities but for the moment we mourn the dead and we pray for the injured pic.twitter.com/RVPIPizZND — פלר חסן נחום Fleur Hassan-Nahoum (@FleurHassanN) April 30, 2021

Premier Benjamin Netanjahu, odwiedzając to miejsce, nazwał nocne wydarzenia jedną z „najcięższych katastrof” w historii Izraela i obiecał przeprowadzenie dokładnego dochodzenia. Niedzielę ogłoszono w Izraelu dniem żałoby narodowej.

Kresy.pl / reuters.com / rmf24.pl