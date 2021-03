45 osób zginęło na pogrzebie prezydenta Tanzanii

Tanzańska policja podała ostateczny bilans paniki, która wybuchła podczas uroczystości pogrzebowych prezydenta Tanzanii Johna Magufulego – to 45 zabitych i 37 rannych.

O śmierci przywódcy Tanzanii poinformowano 17 marca br. Według oświadczenia tanzańskich władz Magufuli miał umrzeć z powodu złej „kondycji serca”, która miała trapić prezydenta od dekady. Prezydent był znany z bagatelizowania zagrożenia powodowanego przez koronawirusa SARS CoV-2. W miejscowych mediach pojawiły się informacje, że Magufuli zmarł na COVID-19, ale zaprzeczały temu władze.

Uroczystości pogrzebowe Magufulego rozpoczęły się 20 marca a zakończyły 26 marca pogrzebem w rodzinnej miejscowości Chato. Trumnę z ciałem zmarłego wożono po kraju, by umożliwić mieszkańcom pożegnanie prezydenta. Podczas drugiego dnia uroczystości pogrzebowych doszło do wybuchu paniki. Początkowo informowano, że w jej wyniku stratowano 5 osób. Dzisiaj tanzańska policja oficjalnie podała, że liczba ofiar była znacznie wyższa – to 45 zabitych i 37 rannych.

Do tragedii doszło w Dar-Es-Salaam, kiedy tysiące żałobników próbowało dostać się na miejscowy stadion, by pożegnać prezydenta – podaje Al-Jazeera powołując się na AFP.

„Było wielu ludzi, którzy chcieli wejść na stadion, a niektórzy nie byli cierpliwi. Próbowali się przedrzeć, co doprowadziło do paniki. Czterdzieści pięć osób zginęło w wypadku” – powiedział we wtorek komendant policji w Dar-es-Salaam Lazaro Mambosasa.

Według The Citizen ponadto rannych zostało 37 osób. Wszystkie te osoby czują się już dobrze i opuściły szpitale.

W uroczystościach pogrzebowych Magufulego uczestniczyły dziesiątki tysięcy obywateli a także przywódcy wielu krajów afrykańskich. Ceremoniom przewodniczyła dotychczasowa wiceprezydent Samia Suluhu Hassan, która po śmierci Magufulego zastąpiła go na fotelu prezydenta.

