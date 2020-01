Szef MSZ: w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie weźmie udział przedstawiciel Polski

Zdaniem szefa MSZ Jacka Czaputowicza, prezydent Andrzej Duda podjął dobrą decyzję ws. rezygnacji z wyjazdu do Izraela na obchody wyzwolenia obozu Auschwitz. Dodał, że weźmie w nich udział nieznany jeszcze przedstawiciel Polski, a wszelkie konsekwencje z zaproszenia prezydenta Rosji spoczną na Izraelu.

Jak pisaliśmy wcześniej, podczas konferencji prasowej zorganizowanej po zakończeniu posiedzenia prezydent poinformował, że jako prezydent RP nie będzie uczestniczył w Światowym Forum Holocaustu, organizowanym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Andrzej Duda przypomniał o ostatnich wypowiedziach prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskich polityków czy komentatorów, „które zakłamują w sposób ewidentny prawdę historyczną”. Zdaniem prezydenta, te wypowiedzi są „jakimś swoistym rewizjonizmem poststalinowskim”, poprzez który Rosjanie „próbują przerzucić na Polskę odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej”, a także sugerują odpowiedzialność Polaków za zagładę Żydów.

Podczas rozmowy na antenie Polsat News decyzję prezydenta komentował szef MSZ, Jacek Czaputowicz. Ocenił ją jako bardzo dobrą, dodając, że obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, które odbędą się w Jerozolimie, mają charakter polityczny.

Minister podkreślił, że pełna odpowiedzialność za zaproszenie Putina na Forum spoczywa na Izraelu. – Izrael ma pewne tutaj kalkulacje polityczne, jest zainteresowany dobrymi kontaktami z Rosją, Rosja jest istotna w Syrii, to jest rejon bezpieczeństwa Izraela – dodał Czaputowicz.

Jednocześnie, szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że w uroczystościach w Jerozolimie na pewno weźmie udział przedstawiciel Polski. Nie wiadomo jednak, jakiej rangi będzie ta osoba. Dodał, że sprawa ta będzie dopiero przedmiotem dyskusji. – Należy tutaj podchodzić nie emocjonalnie, a pragmatycznie, życzyć dobrze temu spotkaniu – powiedział.

Czaputowicz zwracał uwagę, że odmowa prezydenta nie wynika z braku zrozumienia dla kwestii Holokaustu, podkreślając, że dla Dudy nie powinna ona być „przedmiotem dyskusji politycznych, przepychanek, reinterpretacji historii”.

– Problemem jest zachowanie Władimira Putina w ostatnich tygodniach, rewizjonistyczna polityka dotycząca interpretacji historii, przyczyn II wojny światowej – mówił szef MSZ. – Naprawdę, organizatorzy, strona izraelska ma poważny problem, że będzie musiał wysłuchać tego, co powie Putin, jeżeli powie coś takiego kontrowersyjnego. Dobrze, żebyśmy my się w to nie mieszali.

Zdaniem ministra, polski prezydent będzie mógł odnieść się do ewentualnych, krytycznych pod adresem Polski słów Putina 27 stycznia, podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Na pytanie, czy weźmie w nich udział przedstawiciel Rosji odparł, że Putin poinformował już, iż nie przyjedzie. Dodał, że „jeżeli będzie inny reprezentant, będzie tutaj mile widziany”. Jego zdaniem istnieje możliwość, że na uroczystości przybędzie jedynie rosyjski ambasador. Czaputowicz uważa również, że prezydent Rosji chciałby zaprezentować swój kraj jako ofiarę II wojny światowej, podczas gdy zdaniem Warszawy, to ZSRR „był jedną z przyczyn Holokaustu, bowiem zawarł pakt z Niemcami”, który go umożliwił. Podkreślił, że Putin chce zrobić z Polski kraj antysemicki i współpracujący z nazistami, na co nie można pozwolić. – Musimy prowadzić skuteczną politykę i ta decyzja prezydenta jest częścią tej skutecznej polityki – zaznaczył szef MSZ.

Kilka dni temu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że Andrzej Duda nie pojedzie na Światowe Forum Holokaustu do Jerozolimy, jeśli nie będzie mieć możliwości przemawiania i odniesienia się do możliwych, kolejnych oskarżeń Władimira Putina pod adresem Polski. Jak pisaliśmy, do Izraela wybierają się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz książę Walii Karol. Najważniejszym gościem będzie jednak prezydent Rosji Władimir Putin, który obok prezydenta Izraela Reuwena Riwlina ma być głównym mówcą na Forum. Polski rząd, a także otoczenie prezydenta obawiają się, że Putin skorzysta z okazji, by ponownie propagować swoje twierdzenia o rzekomej współodpowiedzialności Polski za za wybuch II wojny światowej oraz za holokaust.

Światowym Forum Holocaustu, które jest oficjalnym organizatorem uroczystości, kieruje Wiaczesław Mosze Kantor – rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia i potentat chemiczny, powiązany z Moskwą . Kilka lat temu prowadził działanie ukierunkowane na przejęcie kontroli nad Grupą Azoty.

W ostatnich tygodniach, jak informowaliśmy, władze Federacji Rosyjskiej prowadziły ofensywę retoryczno-dyplomatyczną odnosząc się do rzekomej genezy II wojny światowej. Spór z Rosją rozpoczął się 19 grudnia po wypowiedzi Władimira Putina na corocznej międzynarodowej konferencji prasowej o przyczynach wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji winą za wybuch konfliktu obarczał państwa zachodnie, a także zaprzeczał agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. Swoje stanowisko powtórzył dzień później na spotkaniu Wspólnoty Niepodległych Państw. W odpowiedzi 21 grudnia odrębne oświadczenie opublikowały Instytut Pamięci Narodowej i polskie MSZ, w których jednoznacznie skrytykowano wywody przywódcy Rosji.

Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała oświadczenie, w którym w zdecydowany sposób potępiła słowa prezydenta Rosji na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej. Spotkało się ono z oficjalnym komentarzem Ambasady FR w Warszawie

Polsat News / PAP / Kresy.pl