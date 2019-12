MSZ o słowach Putina nt. II wojny światowej: są zaprzepaszczeniem wspólnej pracy polskich i rosyjskich ekspertów oraz dorobku Gorbaczowa i Jelcyna

Słowa prezydenta Rosji są zaprzepaszczeniem wspólnej pracy polskich i rosyjskich ekspertów, a także dorobku jego poprzedników, którzy starali się szukać drogi prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich – tak MSZ komentuje ostatnie wypowiedzi Władimira Putina na temat rozpoczęcia II wojny światowej.

Jak pisaliśmy wcześniej, w ciągu ostatnich kilku dni prezydent Rosji Władimir Putin dwukrotnie wypowiedział się o współpracy Związku Radzieckiego z III Rzeszą. „Związek Radziecki był ostatnim ze wszystkich krajów, który podpisał pakt o nieagresji z Hitlerem. Wszystkie inne państwa podpisały takie umowy wcześniej” – mówił w czwartek podczas corocznej konferencji prasowej, na której obecni byli krajowi i zagraniczni dziennikarze. Swoje twierdzenia Putin powtórzył w sobotę na spotkaniu w Petersburgu z przywódcami państw tworzących niegdyś ZSRR. Powiedział, że przyczyną wybuchu drugiej wojny światowej był pakt monachijski, a nie pakt Ribbentrop-Mołotow. Winą za wybuch konfliktu obarczył państwa zachodnie, które jego zdaniem miały współpracować z III Rzeszą, zanim państwo Hitlera nawiązało relacje z ZSRR.

W sobotę Instytut Pamięci Narodowej opublikował komunikat dotyczący ostatnich słów Władimira Putina na temat rozpoczęcia II wojny światowej. Uczyniło to także polskie MSZ, publikując swoje stanowisko „wobec fałszywych narracji historycznych prezentowanych przez Federację Rosyjską”.

Przeczytaj: Odpowiedź IPN na słowa Putina. „Propaganda rosyjska powiela najgorsze wzorce z epoki stalinizmu”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Z niepokojem i niedowierzaniem odnotowujemy wypowiedzi przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym Prezydenta Władimira Putina dotyczące genezy i przebiegu II wojny światowej, które prezentują fałszywy obraz wydarzeń” – czytamy na wstępie oświadczenie MSZ, opublikowanego w sobotę wieczorem.

PRZECZYTAJ: Skandaliczne wpisy i kłamliwa narracja MSZ Rosji w 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę

Według polskiego resortu dyplomacji, takie wypowiedzi, jak te wygłaszane przez Putina, nawiązują „do propagandowego przekazu z czasów totalitaryzmu stalinowskiego, który potępił przecież już nawet sowiecki przywódca Nikita Chruszczow”. W związku z tym, MSZ przypomina „najważniejsze fakty dotyczące polskiej polityki zagranicznej w okresie przedwojennym oraz stosunków ze Związkiem Sowieckim”, dodatkowo również informacje dotyczące polskich ofiar sowieckiego aparatu represji.

W komunikacie napisano, że Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku „konsekwentnie prowadziła politykę równowagi zarówno wobec Niemiec, jak Związku Sowieckiego”, której efektem było podjęcie przez Warszawę starań o podpisanie paktu o nieagresji z ZSRR, sfinalizowanych w 1932 roku. Traktat ten został następnie w 1934 roku „przedłużony z inicjatywy sowieckiej o dziesięć lat”. Zaznaczono, że analogicznie Polska starała się o normalizację stosunków z Niemcami, m.in. podpisując w 1934 r. deklarację o niestosowaniu przemocy.

„Pomimo pokojowej polityki prowadzonej przez Polskę, Związek Sowiecki podejmował działania bezpośrednio zmierzające do wywołania wojny, dopuszczając się przy tym zbrodni na masową skalę” – pisze MSZ. Przypomina o tzw. Operacji Polskiej NKWD, rozpoczętej w 1937 roku, w ramach której sowieci zamordowali 111 tys. Polaków będących obywatelami ZSRS, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób deportowali bądź aresztowali. Zaznaczono, że działania Moskwy odbywały się w porozumieniu z nazistowskimi Niemcami.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Po wysuniętych wobec Polski pierwszych żądaniach niemieckich w styczniu 1939 r., 17 kwietnia sowiecki ambasador w Berlinie Aleksiej Mieriekałow przedstawił stronie niemieckiej ofertę współpracy politycznej. Znaczące, że 28 kwietnia Hitler wypowiedział układ o niestosowaniu przemocy z Polską” – pisze polskie ministerstwo. „Przypieczętowaniem tych kroków był układ Ribbentrop-Mołotow podpisany w Moskwie 23 sierpnia i załączony do niego tajny protokół, który podzielił Europę Wschodnią na niemiecką i sowiecką strefę wpływów, pogwałcając suwerenność Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii”.

Przypomniano też, że po rozpoczęciu agresji na Polskę 1 września 1939 roku, 17 września nasz kraj zaatakowały wojska sowieckie – z jednej strony łamiąc pakt o nieagresji, a z drugiej postępując zgodnie z ustaleniami z Niemcami. Podkreślono, że wówczas polska armia walczyła z siłami III Rzeszy, a rząd polski przebywał na terytorium Polski.

Przypomnijmy, że wcześniej odpowiadając na pytanie dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow prezydent Rosji twierdził, że „Polska sama uczestniczyła wcześniej w rozbiorze Czechosłowacji”, zatem „zrobiła to samo” co ZSRR w 1939 r. Co prawda wojska radzieckie wkroczyły do Polski, ale stało się to „po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium kraju” i „znajdował się przy granicy polsko-rumuńskiej”. Putin powiedział również, że wojska ZSRR nie „zdobyły twierdzy w Brześciu Litewskim”, ale zajęły ją po wycofaniu się wojsk niemieckich.

Przeczytaj: „Nocne Wilki” powitał w Czechach baner „Hitler i Stalin zaczęli II wojnę światową” [+FOTO]

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Agresja Armii Czerwonej odbyła się z pogwałceniem prawa i zwyczajów międzynarodowych” – zaznaczono. Dodano też, że 28 września 1939 roki Związek Sowiecki podpisał kolejny układ z III Rzeszą „O granicach i przyjaźni”, sankcjonujący podział terytorium RP między dwóch najeźdźców. W związku z tym, pod sowiecką okupacją znalazło się 52 proc. terytorium Polski z 13 milionami ludności, którą później poddawano masowym represjom, w tym deportując w głąb ZSRR ponad 380 tys. ludzi i mordując ponad 22 tys. polskich oficerów i przedstawicieli elit w Katyniu, Twerze czy Charkowie. Polityka represji była później kontynuowana.

„Drastycznym przejawem działań sowieckiego aparatu represji wobec Polaków było podstępne uwięzienie przez sowieckie organy bezpieczeństwa wicepremiera RP oraz piętnastu innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Ich pokazowy proces odbył się w Moskwie w czerwcu 1945 r. Zostali skazani na kary więzienia, niektórzy z nich zostali najprawdopodobniej zamordowani w więzieniu” – pisze MSZ.

Polskie ministerstwo przytacza wyliczenia, uznane przez historyków za wiarygodne, że represje sowieckie dotknęły od 1939 r. aż po okres po 1944 r. ogólnie 566 tys. Polaków. W tej liczbie ujęto nie tylko zabitych, ale również aresztowanych i deportowanych, z czego imiennie można zidentyfikować 259 tys. polskich obywateli.

Zdaniem strony polskiej, właściwą drogą polsko-rosyjskiego dialogu historycznego jest wznowienie prac Grupy ds. Trudnych. Zaznaczono, że ma ona swoje osiągnięcia, w tym ustalenia dotyczące roli Związku Sowieckiego w wybuchu II wojny światowej.

„Słowa prezydenta Federacji Rosyjskiej są zaprzepaszczeniem wspólnej pracy polskich i rosyjskich ekspertów, ale także dorobku jego poprzedników – Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna, którzy mimo trudności starali się szukać drogi prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich. Rzetelne i krytyczne spojrzenie na historię, w miejsce propagandy, pozwoliłoby też oddać hołd milionom ofiar stalinowskich represji, także po stronie rosyjskiej” – podkreśla w podsumowanie polskie MSZ.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W sobotę Putin powiedział m.in., że przyczyną wybuchu drugiej wojny światowej był pakt monachijski, a nie pakt Ribbentrop-Mołotow. Określił również usuwanie pomników żołnierzy Armii Czerwonej w Europie jako „obrazę ich pamięci”. „Żołnierze Armii Czerwonej byli prostymi ludźmi – robotnikami i rolnikami. Wielu z nich cierpiało z powodu reżimu Stalina” – powiedział. „Oni poświęcili swoje życie, aby uwolnić Europę od nazistów, a teraz niektórzy burzą im pomniki. Robią to, aby ukryć, co faktycznie było zmową europejskich przywódców z Hitlerem”.

Zobacz: Skandliczny film rosyjskiego MSZ próbuje usprawiedliwiać zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow [+VIDEO]

Zobacz także: Rosyjska telewizja: Polacy masowo niszczą pomniki czerwonoarmistów

W odpowiedzi na słowa prezydenta Rosji, Instytut Pamięci wydał komunikat, w którym porównał „współczesną rosyjską propagandę” do „stalinowskich wzorców”. To kolejne takie oświadczenie wydane w tym roku. Poprzednie zostało opublikowane 23 sierpnia, w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.

Przeczytaj także: Rosyjska telewizja sugeruje, że Polska była „drapieżnym inicjatorem” II wojny światowej

Gov.pl / MSZ / Kresy.pl