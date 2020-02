Jad Waszem przeprosił za zniekształcanie historii

Izraelski Instytut Jad Waszem zajął stanowisko w sprawie materiałów jakie zaprezentowano niedawno w czasie Światowego Forum Holokaustu jakie zorganizowano na jego terenie.

Forum zostało zorganizowane przez Europejski Kongres Żydów we współpracy z Instytutem Jad Waszem, którym był gospodarzem imprezy. Forum zostało objęte patronatem przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina i odbywało się na wysokim szczeblu bowiem brali w nim udział także izraelski premier Binjamin Netanjahu, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Program i materiały audiowizualne zaprezentowane w czasie Forum wzbudziły wiele krytyki w Polsce, a nawet w samym Izraelu. Zawierały one sugestie, że druga wojna światowa rozpoczęła się w 1942 r., a Związek Radziecki był pierwszym państwem przeciwstawiającym się agresji III Rzeszy. Pojawiła się także mapa II Rzeczpospolitej bez Kresów Wschodnich opisanych jako „Białoruś”.

Liczne zniekształcenia w przekazie w czasie Światowego Forum Holokaustu skłoniły dziennikarzy izraelskiej gazety „Haaretz” do zwrócenia się do Jad Waszem o komentarz. Instytut przygotował list, który we wtorek ma zostać opublikowany na łamach „Haaretz”. Fragmenty listu opublikował już w poniedziałek polski portal Interia.

„Przepraszamy za godny pożałowania wypadek […]. Naszym obowiązkiem wobec Izraela i narodu żydowskiego […] jest – i pozostanie – trzymanie się faktów historycznych oraz ich badanie, aby przeciwstawić się próbom zatarcia i wypaczenia dyskursu politycznego w różnych krajach” – napisał szef Jad Waszem prof. Dan Michman. Jak zaznaczył – „To dążenie obejmuje […] uznanie własnych błędów i nieścisłości oraz gotowość do ich podkreślenia i poprawienia, w tym przypadku, jak również w innych”.

Interia twierdzi jednak za izraelską gazetą, że szef Jad Waszem nie ustosunkował się konkretnie ani do mapy jaka została wyświetlona w czasie Forum, ani też do uniemożliwienia zabrania głosu w jego trakcie prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie. Spowodowało to decyzję prezydenta o rezygnacji z uczestnictwa w obchodach.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„W liście Yad Vashem w gruncie rzeczy przyznaje, że skapitulował przed zniekształconymi faktami historycznymi o II wojnie światowej i Holokauście, aby służyć politycznym i dyplomatycznym interesom prezydenta Rosji Putina, z naruszeniem obowiązków zawodowych i przede wszystkim lojalności wobec historii” – uznała redakcja „Haaretz”.

interia.pl/kresy.pl