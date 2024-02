Hezbollah ostrzelał Izraelczyków na okupowanym terytorium

Libański Hezbollah twierdzi, że w odpowiedzi na ostrzał libańskiego terytorium przez Izraelczyków zaatakował ich bazę na okupowanych Wzgórzach Golan.



Libańska telewizja Al Mayadeen podała, że szyicka organizacji polityczno-wojskowa wzięła na cel kwaterę główną izraelskiej dywizji Golan w Nafah, w okupowanym regionie Syrii. Hezbollah twierdzi, że wystrzelił 60 rakiet systemu Grad w kierunku izraelskiej bazy. Przekazał, iż jest to odwet za wcześniejsze ostrzelanie przez Izraelczyków okolicy libańskiego miasta Baalbek.

Al Mayadeen załączyła krótkie nagranie obrazujące ostrzał i żołnierzy izraelskich kryjących się w schronie, mające przedstawiać właśnie garnizon dywizji Golan.

فيديو يظهر هروب جنود العدو لحظة استهداف حزب الله لقاعدة اسرائيلية عسكرية في الجولان المحتل اليوم. pic.twitter.com/rhhT9rctgO — أحمد سرحان (@ahmadserhann) February 26, 2024

Syreny alarmowe miały włączyć się w izraleskich osiedlach „Kidmat Cwi”, „Sha’al” i „Ortal”.

Baza Nafah obejmuje kwaterę główną 210. dywizji Golan i kwaterę główną 474. brygady regionalnej, a także ośrodek medyczny 474. brygady regionalnej. W bazie znajduje się także obóz Brygady Oz, siedziba 77. Batalionu Pancernego i część 209. pułku artylerii izraelskiej armii.



Od 1967 r. Izrael okupuje obszar Wzgórz Golan, który oficjalnie należy do Syrii. Został on zajęty w toku rozpoczętej przez Tel Awiw wojny sześciodniowej. Syryjczycy zdołali odwojować skrawek tego terytorium w czasie wojny Jom Kippur w 1973 r. W 1981 r., zgodnie z decyzją Knessetu, Izrael jednostronnie anektował Wzgórza Golan co nie jest uznawane przez społeczność międzynarodową, w tym przez ONZ. Teren ten jest używany przez Izraelczyków do akcji przeciwko władzom i armii Syrii od początku konfliktu zbrojnego w tym państwie. W 2017 roku ONZ przyjęła rezolucję, w której skrytykowano Izrael za okupację Wzgórz Golan.

Izrael prowadzi kolonizację okupowanego regionu.

Przypomnijmy, że w 2019 roku prezydent USA Donald Trump, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, oficjalnie uznał kontrolowane przez Izrael Wzgórza Golan za część tego państwa. Izraelskie osiedle, które powstało w 2019 roku na Wzgórzach Golan, nosi imię prezydenta Donalda Trumpa.

Polska nie uznała decyzji USA ws. suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan.

english.almayadeen.net/kresy.pl