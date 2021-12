Korea Południowa przedstawiła prototyp broni hipersonicznej [+WIDEO]

Obecnie Koreańczycy opracowują demonstrator, który posłuży za punkt wyjścia do opracowania seryjnego pocisku. Nie będzie on wyposażony w układ naprowadzania na cel i głowicę bojową. Zamiast tego będzie dysponował aparaturą pomiarową – TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy – laserowa spektroskopia absorpcyjna) i FADS (Flush Air Data Sensing – system do mierzenia: liczby Macha, kąta natarcia, kąta uślizgu bocznego, ciśnienia statycznego i dynamicznego, prędkości rzeczywistej TAS). To będzie jedyna różnica demonstratora od docelowego pocisku.

Długość Hycore ma wynosić 8,9 m, średnica 0,7 m, a masa startowa 2,4 t.

Konfiguracja Hycore jest trójstopniowa. Pierwszy stopień rakietowy ma wykorzystywać paliwo stałe z dyszą z wektorowaniem ciągu, aby wytworzyć ciąg o sile 10 tf (98 kN) i nadać prędkość lotu Ma=1,2 w 12 s. Jego zadaniem jest wyniesienie pocisku z pojemnika startowego wyrzutni.

Drugi stopień rakietowy także będzie wykorzystywał paliwo stałe. Ma zapewniać przekroczenie prędkości Ma=5. Wtedy będzie możliwość zapłonu napędu trzeciego stopnia, czyli dwuzakresowego strumieniowego silnika marszowego na paliwo ciekłe, który ma nadać prędkość lotu Ma=6,2.

Pierwsze dwa stopnie, po wypaleniu ich paliwa, są odrzucane.

Zasięg Hycore ma wynieść nawet 7 tys. km.

Rozpoczęcie próbnych odpaleń prototypów Hycore zaplanowano na 2022 lub 2023 rok.. Seryjne pociski mają dostępne po 2030 r.

W projekt Hycore są zaangażowane spółki Hanwha Defense, Hyundai Rotem i Danam Systems oraz KARI i uniwersytet Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), które pracują pod kierownictwem państwowej agencji ADD (Agency for Defense Development).

Według portalu zbiam.pl, koreańskie postępy w technice rakietowej, dotychczasowa historia jej współpracy naukowo-technicznej z Rosją, podobieństwa między rakietą Hycore a rosyjskim Cyrkonem, a także ujawnienie ostatnio innych zaawansowanych technicznie pocisków rakietowych mających rosyjskie pierwowzory, sugeruje zaangażowanie w program Hycore rosyjskiej spółki NPO Maszynostrojenija, w której właśnie powstał hipersoniczny pocisk manewrujący 3M22 Cyrkon.

Przypomnijmy, że w styczniu br. resort obrony Rosji oświadczył, że próby państwowe rosyjskich pocisków hipersonicznych Cyrkon mają zakończyć się pod koniec 2021 roku, a w 2022 roku mają ruszyć seryjne dostawy tej broni. Potrzebne są jeszcze próby odpalania „hipersoników” z okrętów podwodnych. Nie sprecyzowano jednak wówczas, kiedy miałyby one ruszyć.

Strona rosyjska twierdzi, że założenia dotyczące systemu Cyrkon zakładają możliwość atakowania takimi pociskami rakietowymi celów naziemnych i nawodnych z odległości ponad 1000 km.

W kwietniu bieżącego roku rosyjskie siły zbrojne po raz pierwszy przeprowadziły w Arktyce ćwiczenia w zakresie przechwytywania broni hipersonicznej, wykorzystując do tego ciężkie myśliwce przechwytujące MiG-31BM.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku rosyjskie media informowały, że w Ministerstwie Obrony Rosji podjęto decyzję o uzbrojeniu lotnictwa morskiego Floty Północnej w hipersoniczny system Kinżał.

We wrześniu Stany Zjednoczone przetestowały pocisk hipersoniczny HAWC z silnikiem strumieniowym typu scramjet. Podkreślono wówczas, że to pierwszy od 2013 r. udany test tego rodzaju broni w USA.

Chiny wystrzeliły w sierpniu br. pocisk hipersoniczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej, który okrążył Ziemię na niskiej orbicie, zanim opadł nie osiągając zaplanowanego celu – napisał w październiku Financial Times, powołując się na kilka niezależnych źródeł. Postęp Chin w zakresie budowy broni hipersonicznej miał „zaskoczyć wywiad USA”.

