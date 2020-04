Członkowie rządu i parlamentu Japonii obniżyli swoje zapłaty w obliczu kryzysu

Premier Japonii Shinzo Abe zadeklarował, że zmniejsza swoją zapłatę o 30 proc. W ten sposób chce zamanifestować swoją solidarność z obywatelami ponoszącymi straty na skutek kryzysu.

O decyzji japońskiego rządu poinformował szef gabinetu premiera Yoshihide Suga. W czasie konferencji prasowej został on wprost zapytany przez dziennikarza o to czy członkowie rządu zamierzają w obliczu kryzysu przyjąć jakieś środki oszczędnościowe także wobec siebie. „Premier już zwraca do budżetu 30 proc. swojej zapłaty i premie. Ministrowie gabinetu po 20 proc. Słyszałem, że kwestię tę rozważają deputowani parlamentu” – słowa Suge zacytowała w czwartek rosyjska agencja informacyjna TASS.

Podstawowa kwota zarobków szefa japońskiego rządu wynosi standardowo 3,3 mln jenów miesięcznie, równowartość około 30,5 tys. dolarów. Zostanie więc ona obniżona o 9,3 tys. dol. Natomiast ministrowie zarabiali dotychczas 2,45 mln jenów czyli 22,7 tys. dol. miesięcznie.

Agencja TASS twierdzi, że japońscy parlamentarzyści już podjęli decyzję w tej sprawie. Jeszcze we wtorek deputowani obu izb porozumieli co do 20-procentowego zmniejszenia swoich zarobków. Dotychczas każdy z nich zarabiał 1,294 mln jenów (około 12 tys. dolarów) miesięcznie. Obniżka diet parlamentarzystów ma obowiązywać przez rok.

Pieniądze zaoszczędzone na pensjach czołowych polityków zostaną wypłacone obywatelom w ramach środków przeznaczonych na wsparcie dla tych, którzy tracą w warunkach kryzysu ekonomicznego rozwijającego się na skutek pandemii koronawirusa SARS COVID-19.

