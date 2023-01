Japonia chce zwiększyć potencjał militarny. W tle kryzys na Tajwanie

Japonia rozważa plan budowy dziesiątek magazynów amunicji i broni na odległych południowo-zachodnich wyspach. To element przygotowań do potencjalnego kryzysu na Tajwanie – podał w sobotę japoński portal „Nikkei Asia”.

Japonia posiada w całym kraju około 1400 magazynów amunicji, ale 70 proc. z nich znajduje się na najbardziej wysuniętej na północ wyspie Hokkaido, ponad 2000 km od japońskich wysp na Morzu Wschodniochińskim. Japońscy urzędnicy odpowiedzialni za obronę dążą do rozłożenia tych zapasów, by japońskie siły zbrojne, których zadaniem jest obrona wysp leżących na styku z Chinami, miały lepszy dostęp do zaopatrzenia – podkreśla w sobotę japoński portal „Nikkei Asia”, na który powołuje się PAP. To element przygotowań do potencjalnego kryzysu na Tajwanie.

Siły lądowe Japonii będą potrzebowały około 90 dodatkowych składów amunicji w ciągu następnej dekady, a siły morskie około 40 dodatkowych składów. Japoński portal pisze o propozycji, która zakłada budowę blisko 70 magazynów amunicji w ciągu najbliższych pięciu lat.

„Nikkei Asia” zwraca uwagę, że w przypadku przedłużającego się konfliktu Japonia miałaby problem z zapewnieniem uzbrojenia dla wojska. Kraj posiada zapasy amunicji na maksymalnie dwa miesiące. Z kolei znajdujące się najbliżej Tajwanu regiony Kyushu i Okinawa posiadają mniej niż 10 proc. zapasów.

Japonia planuje wydać w ciągu pięciu lat około 5 bilionów jenów (37,8 miliardów dolarów) na zakup amunicji i pocisków kierowanych. Dla porównania poprzedni plan zakładał wydanie około 1 bln jenów.

Jak informowaliśmy, rząd Japonii zatwierdził w grudniu ub. roku pięcioletni budżet obronny o wartości około 320 mld dolarów, a także nową strategię bezpieczeństwa narodowego, zakładającą pozyskanie zdolności do uderzeń odwetowych, w tym rakiet manewrujących dalekiego zasięgu.

Przypomnijmy, że w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Korei Północnej i Chin, Japonia zamierza dokonać radykalnej zmiany strategii bezpieczeństwa, włącznie z pozyskaniem od USA nawet 500 rakiet manewrujących Tomahawk.

pap / wnp.pl / Kresy.pl