W Rosji zatrzymano japońskiego dziennikarza podejrzanego o zbieranie tajnych informacji

W dalekowschodnim Władywostoku rosyjski kontrwywiad zatrzymał obywatela Japonii, który był podejrzany o zbieranie tajnych informacji.

Do zatrzymania Japończyka doszło we Władywostoku jeszcze 25 grudnia, ale informacja o tym została upubliczniona dopiero 27 stycznia. Według piszącej o sprawie agencji informacyjnej RIA Nowosti zatrzymany Japończyk przybył do Rosji jako dziennikarz. Jak przekazało anonimowe źródło w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Japończyk „próbował uzyskać tajne materiały o potencjale wojskowym kraju [Rosji] na Dalekim Wschodzie”.

Skuteczność dziennikarza musiała być jednak niewielka bo po przesłuchaniu i oficjalnym ostrzeżeniu japoński dziennikarz został zwolniony. Dano mu trzy dni na opuszczenie terytorium Rosji. Japończyk już 26 grudnia udał się do ojczyzny.

MSZ Rosji wystosował do Japonii oficjalną notę protestacyjną, a radca ambasady tego państwa w Moskwie został wezwany do rosyjskiego resortu dyplomacji dla złożenia wyjaśnień.

Władywostok jest największym miastem na rosyjskim Dalekim Wschodzie i główną bazą Floty Oceanu Spokojnego.

RIA Nowosti zwraca uwagę, że rosyjski MSZ ujawnił informację o wydaleniu japońskiego dziennikarza po zeszłotygodniowym zatrzymaniu w Japonii byłego pracownika japońskiego Softbanku Arakiego Yutaku. Jest on podejrzany o przekazywanie tajnych materiałów dwóm obywatelom Rosji. Ambasada Rosji odpowiedziała na to zatrzymanie oświadczeniem, że władze Japonii przyłączyły się do „antyrosyjskich spekulacji w temacie szpiegomanii”.

ria.ru/kresy.pl