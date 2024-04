Kirgiskie ministerstwo chce ograniczenia dostępu do TikToka

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Krigistanu chce ograniczenia dostępu do serwisu społecznościowego TikTok. Uznało, że jego działanie może być szkodliwe dla nieletnich.



Jak powiedziała doradczyni szefa tego resortu Meerima Iskakowa, Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego podjęło takie działania na wniosek Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. „Podstawą decyzji było niespełnienie przez określony serwis wymogów […] Ustawy Republiki Kirgiskiej „W sprawie środków zapobiegających szkodzeniu zdrowiu dzieci oraz rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu, umysłowemu, duchowemu i moralnemu w Republice Kirgiskiej”, zgodnie z którym identyfikowane są rodzaje i informacje szkodliwe dla zdrowia i rozwoju dzieci” – agencja AKI Press zacytowała oświadczenie resortu.



W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego skierowało do dostawców usługi internetu pismo z prośbą o ograniczenie dostępu do platformy, która należy do chińskiej korporacji. Kirgistan jest państwem sąsiadującym z Chińską Republiką Ludową.

Z kolei portal Fergana donosi, iż Państwowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego uznał, iż TikTok „nie ma systematycznego i pryncypialnego podejścia do cenzury treści”, natomiast „w dziecięcej przestrzeni informacyjnej” platformy rozpowszechniane są informacje propagujące przemoc i inne zjawiska niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Jeszcze w sierpniu 2023 r., Ministerstwo Kultury Kirgistanu skierowało do Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego wniosek o zablokowanie TikToka. Pierwszy z tych resorów uznał, że nagrania na TikToku promują czasem zachowania niebezpieczna dla życia i zdrowia dzieci, twierdzi agencja.



Na początku września, do Biszkeku poleciał dyrektor TikToka ds. relacji z rządami i spraw korporacyjnych w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, Siergiej Sokołow. W grudniu Prezes Służby Regulacji i Nadzoru w Branży Łączności przy Ministerstwie Rozwoju Cyfrowego Altynbek Toktorbajew poinformował, że osiągnięto pewne porozumienie z przedstawicielami platformy społecznościowej i rozwiązano kwestię ograniczenia dostępu do TikToka. Kwestia zniknęła na jakiś czas z debaty publicznej. Do bieżącego tygodnia.



Sądząc po ankietach przeprowadzonych wśród czytelników kirgiskich mediów, niektórzy dostawcy Internetu zablokowali już dostęp do TikToka, podała Fergana.



kg.akipress.org/fergana.news/kresy.pl