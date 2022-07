Kilkunastu zabitych i setki zabitych po zamieszkach w Uzbekistanie

Dwa dni zamieszek w autonomicznym regionie Uzbekistanu – Karakałpakstanie przyniosły ofiary śmiertelne.

Prokuratura Generalna Uzbekistanu podała tragiczny bilans zajść, jakie miały miejsce w piątek i w sobotę w stolicy Karakałpakstanu – Nukusie. Według jej danych w zamieszkach zginęło 18 osób, jak przekazał przedstawiciel prokuratury Abror Mamatow, cytowany przez portal Fergana News.

W toku zamieszek obrażenia odniosły łącznie 243 osoby, wśród nich 38 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. 149 poszkodowanych musiało skorzystać z pomocy medycznej. W poniedziałek 94 osoby poszkodowane w zamieszkach nadal przebywały w szpitalu.

Z kolei szef służby prasowej Gwardii Narodowej Dawron Żumanzarow poinformował, że służby bezpieczeństwa zatrzymały w czasie zajść łącznie 516 osób. Wobec części z nich zastosowano jedynie kary administracyjne. Jednak wobec niektórych wszczęto postępowania karne z poważnego paragrafu o „zamachu na ustrój konstytucyjny Uzbekistanu”. W postępowania te zaangażowane są Gwardia Narodowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa Państwowego i Prokuratura Generalna.

W projekcie zmian w konstytucji Uzbekistanu przedłożonych przez rząd tego państwa pod koniec czerwca, znalazło się zniesienie statusu wchodzącego w jego skład Karakałpakstanu jako teoretycznie suwerennej republiki uprawnionej do secesji. Perspektywa obniżenia konstytucyjnego statusu regionu doprowadziła do ulicznych protestów w stolicy Karakałpakstanu – Nukusie i starć protestujących ze służbami porządkowymi. Prezydent Mirzijojew pojawił się w Nukusie zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Wydał już decyzję o wprowadzeniu na terenie regionu stanu wyjątkowego na okres miesiąca. Zadeklarował również, że status Karakałpakstanu w konstytucji Uzbekistanu nie zostanie zmieniony.

Karakałpakstan to zachodni region Uzbekistanu, stanowiący 37 proc. powierzchni tego państwa. Zamieszkuje go 1,8 mln ludzi. Wśród nich około jednej trzeciej stanowią etniczni Uzbecy, a kolejną jedną trzecią Karakałpacy. Ta ostatnia grupa narodowościowa bliższa jest językowo Kazachom, którzy z kolei stanowią trzecią co do wielkości grupę narodowościową Karakałpakstanu. Ze względu na strukturę etniczną jeszcze w czasach radzieckich region otrzymał status autonomiczny w ramach różnych republik związkowych, a w 1936 r. weszła w skład Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W czasie rozkładu Związku Radzieckiego 14 grudnia 1990 r. Rada Najwyższa Karakałpackiej Autonomicznej SRR uchwaliła deklarację suwerenności, zakładającą możliwość ogłoszenie jej pełnej niepodległości na podstawie referendum. Niemniej w 1993 r. władze Karakałpakstanu osiągnęły porozumienie z centralnymi władzami w Taszkencie (pierwotnie z terminem 20-letnim). Region pozostał w składzie uzyskawszego niepodległość Uzbekistanu zachowując osadzone w konstytucji państwowej prawo do secesji na podstawie referendum. I właśnie propozycja zmiany tych konstytucyjnych przepisów wywołała wybuch społeczny w Uzbekistanie.

fergana.news/kresy.pl