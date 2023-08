Stolica Libii znów stała się polem bitwy [+VIDEO]

W strzelaninach między dwiema czołowymi grupami zbrojnymi w stolicy Libii, Trypolisie, zginęło już 55 osób a ponad sto zostalo rannych.

Starcia między tak zwaną 444. Brygadą a Al-Radą, czyli „Specjalnymi Siłami Odstraszania”, dwoma spośród licznych ugrupowań zbrojnych, jakie pojawiły się po obaleniu długoletniego przywódcy Muammara Kaddafiego, wybuchły w poniedziałek wieczorem i trwały przez cały wtorek, podała gazeta „Arab News”. Według najnowszych szacunków ze środowego popołudnia w wynika starć zginęło 55 osób. Rannych jest ponad sto.



Footage from the continuing clashes south of Tripoli. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/S5jK2VmFR6

Tripoli Security Directorate deploys patrols to the Furnaj area after a day of clashes. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/8dmHeXd245

— Alwasat Libya (@alwasatengnews) August 15, 2023