Niger poszedł w ślady Burkina Faso i zaprosił do siebie żołnierzy rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego. To kolejny objaw zbliżenia między trzema państwami regionu Sahelu a Moskwą.

Rosyjscy żołnierze przybyli do Nigru oficjalnie po to, aby szkolić lokalne siły w walce z dżihadystami – zrelacjonował w piątek korespondent agencji informacyjnej RIA Nowosti. “Korpus Afrykański będzie tu obecnie nawiązywał relacje, a także formował we współpracy i szkolił armię Nigru. Przywieźliśmy ze sobą podstawę edukacyjną i materialną do szkolenia różnych specjalistów. Mamy duże doświadczenie w walce z terroryzmem. Jesteśmy tutaj, aby przekazać to doświadczenie naszym przyjaciołom” – powiedział RIA Novosti anonimowy członek Korpusu, który przybyły do Nigru.

Nagranie przylotu rosyjskiego Ił-76 na lotnisko w nigerskiej stolicy, Niamey zostało wyemitowane przez miejscową państwową telewizję RTN. W materiale podkreślono, że rosyjscy żołnierze przybyli po niedawnej rozmowie prezydenta Rosji Władimira Putina z przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny Nigru gen. Abdurahamanem Tchianim.

RTN twierdzi, że Rosjanie mieli przywieźć do Nigdy zestawy obrony przeciwpowietrznej. “Ci rosyjscy instruktorzy zapewnią naszemu personelowi wojskowemu wysokiej jakości szkolenie w zakresie skutecznego korzystania z tego systemu” – podaje nigerska telewizja. W Nigrze ma znajdować się setka Rosjan.



W lipcu ubiegłego roku grupa żołnierzy gwardii prezydenckiej Nigru zbuntowała się i odsunęła od władzy prezydenta Mohameda Bazouma. Aby rządzić krajem, utworzono Narodową Radę Ochrony Ojczyzny, na której czele stanął dowódca gwardii, gen. Abdurahaman Tchiani. Już 10 sierpnia Tchiani podpisał dekret o utworzeniu rządu tymczasowego.



Zamach stanu został skrytykowany przez ONZ, Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Francję oraz USA. ECOWAS zagroził Nigrowi poważnymi sankcjami, a nawet interwencją wojskową, choć określono ją jako ostateczność. Jednak trzy państwa Wspólnoty, gdzie również rządzą wojskowi – Mali, Burkina Faso i Gwinea sprzeciwiły się im, jak rónież jakiejkolwiek interwencji w Nigrze. Następni Niger, Burkina Faso i Mali zawarły sojusz wojskowy. Już w tym roku ogłoszono, iż będą one tworzyć wspólne jednostki wojskowe.

Nowe wojskowe władze Nigru zażądały wyjazdu ambasadora Francji i ogłosiły wypowiedzenie porozumień wojskowych z byłą metropolią kolonialną, żądając wycofania jej wojsk. Paryż wielokrotnie zapewniał, że uznaje jedynie żądania poprzednich władz Nigru, ale pod koniec września zdecydował się odwołać ambasadora. Wycofywanie oddziałów francuskich rozpoczęło się pod koniec października: francuskie jednostki wojskowe przekazały wówczas pod kontrolę Nigerczyków bazę wojskową w mieście Oualam (region Tillaberi), położoną w strategicznie ważnym obszarze na granicy z Mali. Wojska francuskie całkowicie opuściły Niger 22 grudnia 2023 r.

Nowe wojskowe władze Nigru wypowiedziały też dwa porozumienia o współpracy wojskowej z Unią Euruopejską.

Z kolei w marcu nigerskie władze ogłosiły wycofanie się z umowy ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wojskom amerykańskim pozostać na terytorium tego afrykańskiego kraju.

Przejęcie przez wojskowych władzy w Nigrze było kolejnym przewrótem w regionie. W sąsiednim Mali, Burkina Faso lokalne władze zostały obalone w wojskowych zamachach stanu w ciągu ubiegłych dwóch lat, a oba te kraje wypędziły francuskich żołnierzy, którzy tam przebywali, i zwróciły się o wsparcie Rosjan z grupy Wagnera. Niger był ostatnim państwem w regionie Sahelu, które mocarstwa zachodnie mogły uważać za sojusznika.

Ponieważ po zeszłroczonej rebelii i śmierci Jewginija Prigożyna oraz Dmitrija Utkina grupa Wagnera została znacznie zredukowana w swojej liczebności i zadaniach, jej rolę w Afryce przejęła struktura podporządkowana Ministerstwo Obrony Rosji – Korpus Afrykański. Nową strukturę promował wiceministr brony Junus-biek Jewkurow w czasie zaeszłrocznych wizyt w państwach afrykańskich.

