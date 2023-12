Niger zwraca się ku Rosji

Nowe wojskowe władze Nigru wypowiedział dwa porozumienia o współpracy wojskowej z Unią Euruopejską i przyjął wiceministra obrony Rosji.

Wiceminister Junus-Bek Jewkurow w bieżącym roku był już delegowany do Afryki. Na początku września odwiedził on Mali i Burkina Faso – dwa kraje, w których niedawno władzę przejęli tak antyzachodnio nastrojeni wojskowi. Komentatorzy twierdzili wówczas, że Jewkurow przybył, by porozumieć się w kwestii nowych form współpracy w związku ze śmiercią Jewgienija Prigożyna i spadkiem znacznie jego firmy najemniczej, która operowała intensywnie właśnie w Afryce. W niedzielę rosyjski wiceminister przybył do trzeciego państwa spośród trzech najbardziej skłonnych do zmiany swoich międzynarodowych powiązań – Nigru.

Narodowa Rada Ocalenia Ojczyzny, rząd wojskowy kraju, który doszedł do władzy po obaleniu prezydenta Mohameda Bazouma w lipcu, podała informację o wizycie Jewkurowa nie uściślając jednak czego dotyczyły rozmowy. Wiadomo, że rozmówcą Rosjanina był minister obrony Nigru Salifu Modi. To drugie spotkanie Jewkurowa z Modim, pierwsze odbyło się 16 września w sąsiednim Mali, podkreśla piszący o sprawie portal Wiedomosti. Jednak France24 twierdzi, że Jewkurowa przyjął także sam przywódca nigerskich władz wojskowych gen. Abdourahamane Tchiani.

„W centrum rozmów znajduje się wzmocnienie współpracy między obydwoma krajami w dziedzinie obronności” – stwierdziło w oświadczeniu Ministerstwo Obrony Nigru.

Celem podróży Jewkurowa jest ustanowienie nowego formatu interakcji z krajami afrykańskimi, gdzie wcześniej wsparcie wojskowo-polityczne zapewniane było przez grupę Wangera. Teraz kontrolę nad tym przejmuje Ministerstwo Obrony, ocenił Grigorij Łukjanow, pracownik naukowy Instytutu Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk.

Nie wiadomo jakie szczegółowe ustalenia zapadły w niedzielę w Niamey. Jednak już dzień potem nadeszła wiadomość o zerwaniu przez Niger dwóch kluczowych umów o współpracy wojskowej z Unią Europejską, podała France24. W cytowanym przez tę telewizję oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigru stwierdziło, że rząd zdecydował się „wycofać przywileje i immunitety przyznane” w ramach Misji Partnerstwa Wojskowego UE, która rozpoczęła się w lutym, i w związku z tym „nie ma żadnych zobowiązań prawnych” związanych z tym partnerstwem.

Niger zerwał także umowę ustanawiającą Misję UE na rzecz Budowania Potencjału Cywilnego utworzoną w 2012 r. w celu wzmocnienia sektora bezpieczeństwa wewnętrznego Nigru.

26 lipca doszło do zamachu stanu w Nigrze przeprowadzonego przez gwardię prezydencką. Prezydent Mohamed Bazoum został zatrzymany i jest internwowany do dziś przez wojskowych, którzy powołali Narodową Radę Ochrony Ojczyzny, a ona z kolei nowy rząd.

Zamach stanu został skrytykowany przez ONZ, ECOWAS, Francję oraz USA. ECOWAS zagroził Nigrowi poważnymi sankcjami, a nawet interwencją wojskową, choć określono ją jako ostateczność. Jednak trzy państwa Wspólnoty, gdzie również rządzą wojskowi – Mali, Burkina Faso i Gwinea sprzeciwiły się im, jak rónież jakiejkolwiek interwencji w Nigrze.

To kolejny w ostatnich latach przewrót w Sahelu. W sąsiednim Mali, Burkina Faso lokalne władze zostały obalone w wojskowych zamachach stanu w ciągu ubiegłych dwóch lat, a oba te kraje wypędziły francuskich żołnierzy, którzy tam przebywali, i zwróciły się o wsparcie Rosjan z grupy Wagnera. Niger był ostatnim państwem w regionie Sahelu, które mocarstwa zachodnie mogły uważać za sojusznika.

Francja już rozpoczęła wycofywanie swoich sił z Nigru.

vedomosti.ru/france24.com/kresy.pl