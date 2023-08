Byli rebelianci organizują się przeciw nowym wojskowym władzom Nigru

W Nigrze, w którym dwa tygodnie temu doszło do zamachu stanu, proklamowano Radę Oporu na rzecz Republiki, która ma przeciwstawić się puczystom.

Rhissa Ag Boula zadeklarował w środę w imieniu Rady, że jej celem jest przywrócenie władzy Mohamedowi Bazoumowi, który 26 lipca został obalony przez gwardię prezydencką. Od tego czasu Bazoum jest internowany. „Niger jest ofiarą tragedii zaaranżowanej przez ludzi odpowiedzialnych za jego ochronę” – napisano w oświadczeniu Rady Oporu na rzecz Republiki, które przytoczyła w środę Al Jazeera.

Co ważne Ag Boula wraz z towarzyszami oficjalnie poparli interwencję wojskową sił zewnętrznych, które mogłyby przywrócić do władzy Bazouma wymieniając w tym kontekście Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Wspólnota groziła już nigerskim wojskowym interwencją zbrojną.



Ag Boula odegrywał wiodącą rolę w powstaniach Tuaregów, koczowniczej grupy etnicznej obecnej na pustynnej północy Nigru, jakie miały miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku wieku XXI. Podobnie jak wielu byłych rebeliantów, został włączony do władz przez Bazouma, tak jak cześniej reprezentanta Tuaregów dopuścił do struktur rządowych poprzednik Bazouma – Mahamadou Issoufou, rządzący Nigrem w latach 2011-2021.

Chociaż Al Jazeera określa zakres poparcia dla nowoproklamowanej rady jako „niejasny”, oświadczenie Ag Bouli sprawi, że przywódcy zamachu stanu, biorąc pod uwagę jego wpływy wśród Tuaregów, którzy kontorlują często północną granicę kraju, mogą mieć poważny problem. Wsparcie ze strony Tuaregów jest, według Al Jazeery, kluczem do zabezpieczenia kontroli nad północnymi połaciami państwa.

Nie tylko ECOWAS, ale także państwa zachodnie chcą przywrócenia Bazouma do władzy. We wtorek wieczorem szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken oświadczył, że rozmawiał telefonicznie z obalonym prezydentem, by przekazać mu, że USA nie ustają w działaniach na rzecz uwolnienia jego i jego rodziny.



Spoke to Nigerien President Bazoum to express our continued efforts to find a peaceful resolution to the current constitutional crisis. The United States reiterates our call for the immediate release of him and his family.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 9, 2023