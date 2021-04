USA: Vermont: szybsze szczepienia dla mniejszości rasowych

Amerykański stan Vermont zakwalifikował jako uprawnionych do szczepienia przeciwko koronawirusowi wszystkich rdzennych Amerykanów oraz przedstawicieli mniejszości rasowych (tzw. BIPOC), którzy skończyli 16 lat. Członkowie ich gospodarstw domowych także mogą otrzymać preparat.

Zarządzenie w opisywanej sprawie zostało wydane przez gubernatora stanu Phila Scotta. Władze stanu uzasadniają swoją decyzję wyjątkowo niskim wskaźnikiem szczepień ludności BIPOC w całym kraju. Gubernator napisał w czwartek o swojej decyzji na Twitterze.

„Jeśli ty lub ktokolwiek w twoim gospodarstwie domowym identyfikuje się jako Czarny, autochton lub osoba BIPOC (…), wszyscy członkowie gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 16 lat, mogą zarejestrować się, aby otrzymać szczepionkę!” – napisał gubernator stanu Phil Scott na Twitterze.

If you or anyone in your household identifies as Black, Indigenous, or a person of color (BIPOC), including anyone with Abenaki or other First Nations heritage, all household members who are 16 years or older can sign up to get a vaccine! Get yours at ⤵️ https://t.co/hVgb9rzQPn

