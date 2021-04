Ukrawtodor planuje wyremontowanie w tym roku 250 km przygranicznych dróg

Ukraińska państwowa agencja drogowa Ukrawtodor planuje wyremontowanie w 2021 roku w ramach programu Wielkie Budownictwo 250 kilometrów dróg prowadzących do przejść granicznych.

Jak podaje agencja prasowa Ukrinform, o planach Ukrawtodoru poinformowano w sobotę na facebookowej stronie Wielkiego Budownictwa.

Według Wielkiego Budownictwa, w ubiegłym roku wyremontowano 150 kilometrów dróg prowadzących do ukraińskich przejść granicznych. „W tym roku Ukrawtodor stawia poprzeczkę jeszcze wyżej: wyremontować 250 km dróg do punktów granicznych” – czytamy w poście. Do końca 2023 roku ma to być 600 km wyremontowanych przygranicznych dróg.

Wielkie Budownictwo skupiło się w swoim poście na szczegółowym opisie planów remontów dróg w obwodzie zakarpackim. Łączna długość odcinków, które mają zostać naprawione w tym obwodzie, wynosi 80 km.

„Przez dziesięciolecia zaniedbywano drogi w pobliżu przejść granicznych z sąsiednimi krajami, przez co każdy przyjeżdżający na Ukrainę odczuwał dyskomfort. Niestety po przekroczeniu granicy naszego państwa często można było od razu natknąć się na dziurę w jezdni” – napisało Wielkie Budownictwo zapowiadając zmianę tego stanu rzeczy.

Wcześniej Ukrinform podawał, że wiceszef Biura Prezydenta Ukrainy i koordynator Wielkiego Budownictwa Kyryło Tymoszenko powiedział, że w obwodach lwowskim, iwanofrankiwskim i zakarpackim powstanie „Małe Karpackie Koło”, dzięki któremu centra turystyczne zostaną połączone drogami wysokiej jakości.

Jak podawaliśmy, Ukraina otrzymała w 2016 roku od Polski kredyt w wysokości 100 mln euro na modernizację przygranicznej infrastruktury drogowej oraz budowę polsko-ukraińskich przejść granicznych. Do ubiegłego roku kredyt pozostawał niemal niewykorzystany. Wówczas to ukraiński rząd zainicjował zmiany przepisów podatkowych i celnych ułatwiających realizację polsko-ukraińskiej umowy. Według ministerstwa finansów Ukrainy 68 mln euro pochodzących z polskiego kredytu otrzyma Ukrawtodor, 25 mln euro – państwowa służba celna (Derżmytsłużba) a 7 mln euro – ukraińska straż graniczna (Derżprykordonsłużba). Ukrawtodor ma rozbudować infrastrukturę drogową na dojazdach do sześciu przejść granicznych na granicy z Polską, Derżmytsłużba wyda pieniądze na urządzenie trzech przejść granicznych (według portalu Zaxid.net będzie to budowa pieszego przejścia w Rawie Ruskiej-Hrebennem, rozbudowa przejścia drogowego na przejściu w Krakowcu-Korczowej oraz remont przejścia w Szeginiach-Medyce). Derżprykordonsłużba wyremontuje 7 swoich obiektów.

Przypomnijmy, że ukraińskie władze zapowiedziały, iż w ramach Wielkiego Budownictwa wielomiliardowe środki zostaną także przeznaczone na projekty restauracji zabytków.

