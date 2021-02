Obwód lwowski może stracić pieniądze na restaurację zabytków. Powód: brak kompetentnych urzędników

Obwód lwowski może stracić pieniądze na restaurację swoich zabytków, ponieważ nie ma kompetentnych urzędników, którzy potrafiliby sporządzić odpowiednią dokumentację – alarmuje lwowski portal Twoje Misto.

Przez lata ukraińskie władze przeznaczały znikome środki finansowe na renowację zabytków, z których wiele należy do polskiego dziedzictwa kulturalnego, często doprowadzając je do ruiny. Dopiero w ubiegłym roku ukraiński rząd zapowiedział przeznaczenie od 2021 roku wielomiliardowych środków na projekt „Wielkie budownictwo”, w ramach którego ma dojść do restauracji najcenniejszych zabytków w kraju. Jednak okazuje się, że pieniądze to nie wszystko – w państwowej administracji obwodu lwowskiego (LODA) brakuje urzędników, którzy potrafiliby wypełnić wnioski do projektu. Wiceszef LODA Jurij Chołod powiedział portalowi Twoje Misto, że może to skutkować klapą całego programu.

Według Jurija Chołoda ukraiński rząd 9 grudnia ub. roku wydał rozporządzenie dotyczące trybu wyboru projektów restauracji, konserwacji i remontów obiektów dziedzictwa kulturowego. „Do tego czasu dokumentacja powinna być już sporządzona lub przynajmniej być w trakcie tworzenia. Jak dotąd tak nie jest” – mówił wiceszef LODA. Wedle jego słów formularz zgłoszeniowy do projektu jest skomplikowany i jego wypełnienie wymaga dużo pracy. Tymczasem w jego urzędzie „krytycznie” brakuje specjalistów, którzy sporządzaliby wypisy, przygotowywali umowy i składali wnioski. Obecnie zajmuje się tym jedna osoba – kierownik wydziału architektury i urbanistyki LODA Ołena Wasylko.

„Nie ma problemów z finansowaniem. Przede wszystkim brakuje ludzi, którzy by to wszystko zrobili” – mówił Chołod.

Twoje Misto opublikowało jednocześnie spis 24 zabytków, które LODA zgłosiło do programu „Wielkie Budownictwo”. Wśród nich są zamki w Świrzu, Starym Siole, Pomorzanach, Brodach, pałace Potockich w Tartakowie i Czerwonohradzie (Krystynopolu), Groedlów w Skolem, kościoły w Hodowicy, Białym Kamieniu, Komarnie i Podkamieniu, kościół i klasztor bernardynów w Czerwonohradzie (Krystynopolu) oraz ratusz w Dobromilu.

Kresy.pl / tvoemisto.tv