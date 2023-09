Przedstawiciel Papieża napomniał niemieckich biskupów. „W niektórych kręgach Kościoła zapomniano o chrześcijańskiej antropologii”.

W tym tygodniu abp Nicola Eterović, nuncjusz apostolski w Berlinie, wygłosił przemówienie na otwarcie jesiennej sesji Episkopatu Niemiec. Poświęcił je w całości na przypomnienie niemieckim biskupom tego, co Kościół, opierając się na Słowie Bożym, naucza na temat człowieka jako mężczyzny i kobiety.

Według relacji serwisu Opoka, za „Vatican News”, abp Eterović przypomniał, że podstawą chrześcijańskiej antropologii są pierwsze słowa Pisma Świętego, w których ukazana została Boża wola względem człowieka, stworzonego jako mężczyzna i kobieta, oraz pobłogosławionego przez Stwórcę, aby był płodny i zaludniał ziemię. Tę pierwotną wizję człowieka w pełni potwierdził też Chrystus. Zaznaczył, że jest ona nadal aktualna i Kościół jest jej wierny, o czym świadczy jego nauczanie.

Hierarcha mówił, że „w niektórych kręgach Kościoła zapomniano o chrześcijańskiej antropologii”, a dominuje w nich „obraz człowieka i natury, który oddala się od tego, co mówi Biblia i nauczanie Kościoła, a nawet mu zaprzecza”.

Zwracając się do niemieckich biskupów, przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka obszernie cytował jego nauczanie, w którym zdecydowanie zachęca Kościół i rodziny do przeciwstawienia się kolonizacji ze strony ideologii gender, a w szczególności zobowiązuje do ochrony nowych pokoleń.

„Nie wolno eksperymentować na dzieciach i młodzieży. To nie króliki doświadczalne” – mówił arcybiskup, cytując Papieża. Odwołał się przy tym do rodzimego doświadczenia samych Niemców:

„Okropności manipulacji poprzez edukację, których byliśmy świadkami w wielkich ludobójczych dyktaturach XX wieku, nie zniknęły; są one nadal obecne w innych odsłonach i propozycjach, które pod pozorem nowoczesności zmuszają dzieci i młodzież do podążania dyktatorską ścieżką „jednolitego myślenia”.

Nuncjusz podkreślił też potrzebę wspierania rodziców, którzy muszą zachować prawo do decydowania o wychowaniu swych dzieci. Odwołał się również do niedawnej wypowiedzi watykańskiego sekretarza stanu, który zauważył, że ideologiczne kolonizacje mogą stanowić zagrożenie dla wolności religijnej.

„Z jednej strony” – mówił cytowany przez abp. Eterovića kard. Pietro Parolin – „widzimy ciągłe ataki na miejsca kultu i gesty podważające wolność religijną, prześladowania, które mają miejsce na świecie. A z drugiej strony próby odbierania głosu w debacie publicznej… (…) My chcemy jedynie móc wyrazić nasz pogląd na temat mężczyzny i kobiety, pogląd, który wywodzi się z Ewangelii i jest zakorzeniony w Tradycji Kościoła”.

Wcześniej pisaliśmy, że abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, udzielił wywiadu niemieckiemu, konserwatywnemu dziennikowi „Die Tagespost”. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji Kościoła w Niemczech. Zdaniem przewodniczącego KEP, Kościół ten przechodzi „największy kryzys od czasów reformacji”, co grozi podziałem, mogącym przenieść się na sąsiednie kraje.

Z kolei były przewodniczący episkopatu Niemiec, kard. Reinhard Marx zadeklarował gotowość do błogosławienia par homoseksualnych. To pierwszy niemiecki biskup, który otwarcie ogłosił zamiar błogosławienia par gejowskich czy lesbijskich. Wcześniej metropolita Berlina abp Heiner Koch zezwolił księżom w swojej diecezji na błogosławienie par LGBT, choć sam oświadczył ,że nie będzie tego robił. Powoływał się przy tym nauczanie papieża Franciszka.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument przypominający, że zgodnie z nauczaniem Kościoła nie wolno błogosławić par jednopłciowych, bo nie wolno w imieniu Boga błogosławić tego, co obiektywnie grzeszne. Niemieccy duchowni dawali jednak niejednokrotnie do zrozumienia, że przyjmują takie stanowisko do wiadomości, ale nie zamierzają się nim specjalnie przejmować.

Opoka.org.pl / Kresy.pl