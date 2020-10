Prezydent Krakowa: straż miejska ma zakaz ochraniania kościołów

We wtorek 27 października prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, poinformował na swoim profilu na Facebooku, że zakazał straży miejskiej m.in. pilnowania kościołów.

W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Protesty związane z tą decyzją trwają od ponad tygodnia. Mają one wyraźnie proaborcyjny, antyrządowy, a zarazem wulgarny charakter („wyp…dalać”, „jeb.. PiS”, „wolna Polska i aborcja”). Obecne są też hasła i grafiki antykościelne oraz antykatolickie. W niedzielę w ramach akcji „Słowo na niedzielę” doszło do masowych profanacji Mszy świętych.

Na środę 28 października feministki zaplanowały „strajk”, w ramach którego m.in. zapowiadały swoją nieobecność w pracy. Dzień wcześniej na ten temat zabrał głos prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

„Środa ma być dniem ogólnopolskiego strajku kobiet. Dla mnie – jako pracodawcy – jest oczywiste, że każda pracownica urzędu, która będzie chciała dołączyć do tej inicjatywy, ma do tego pełne prawo. Nie będę utrudniał ani zniechęcał do przystąpienia do strajku i mam nadzieję, że tak samo postąpią też inni krakowscy pracodawcy” – stwierdził Majchrowski.

Dodatkowo prezydent Krakowa zapowiedział, że Straż Miejska nie będzie chroniła m.in. kościołów.

„Ze względu na pandemię, Straż Miejska Miasta Krakowa na polecenie Wojewody Małopolskiego przeszła do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji. Muszą Państwo wiedzieć, że zakazałem komendantowi straży miejskiej wykonywania zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zagrożeniem epidemicznym. Krakowscy strażnicy mają zakaz ochraniania na polecenie policji obiektów, także tych będących siedzibami partii czy urzędów, obiektów sakralnych oraz uczestniczenia w ochranianiu demonstracji, jeżeli ich tematyka nie jest bezpośrednio związana z pandemią” – napisał.