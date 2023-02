Strzelanina w centrum Krakowa – jedna osoba nie żyje

W jedynym z barów w centrum Krakowa doszło do strzelaniny. Zginęła jedna osoba. Ofiar mogło być więcej ale napastnikowi zacięła się broń.

Do tragicznego incydentu doszło na ul. Sławkowskiej niedaleko od rynku głównego Krakowa. W jednym z położonych tam barów jeden z klientów zaczął strzelać do grupy robotników budowlanych, którzy pojawili się w lokalu, by dokonać jego pomiarów. Wirtualna Polska uściśla, że do ataku doszło w lokalu sieci „Ministerstwo Śledzia i Wódki”.

Postrzał otrzymał jeden z nich jak twierdzi portal Polsat News. Wirtualna Polska napisała o dwóch rannych. Mimo akcji pomocowej podjętej najpierw przez pracowników, a następnie przez przybyłych na miejsce zdarzenia ratowników medycznych, jeden mężczyzna zmarł. Zabity to 32-letni Piotr B., który otrzymał postrzał w głowę. Według Wirtualnej Polski drugi ranny – Leszek S. odniósł lżejsze obrażenia, choć brak konkretnych informacji o jego stanie.

Polsat News podkreśla, że ofiar mogło być więcej, ale w pewnym momencie pistoletn napastnika typu Sig Sauer zaciął się przy przełodowywaniu. On sam zdołał wybiec z lokalu. Ruszył za nim policyjny pościg, ułatwiony przez obrazy z miejskiego monitoringu. Funkcjonariusze ujęli sprawcę na ul. Wrocławskiej w dzielnicy Krowodrza, w miejscu oddalonym o około 3-4 km od baru, w któym doszło do ataku. Zatrzymany to 35-letni Dawid Z. Miał broń przy sobie. Okazało się, że podejrzany posiada ją nielegalnie. Dawid Z. leczył się psychiatrycznie. Zatrzymującym go funkcjonariuszom powiedział, że „coś kazało mu strzelić”.

Opierając się na danych PAP Wirtualna Polska twierdzi, że zarówno napastnik jak i zabity oraz ranny należeli do środowiska radykalnych kibiców Cracovii Kraków. Są oni znani w Polsce, obok swoich lokalnych rywali sympatyzujących z Wisłą Kraków, z zaangażowania w akywność kryminalną i używanie broni w ramach swoich porachunków.

