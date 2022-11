Restauracja Czerwona Kalina zmienia nazwę po protestach internautów

Krakowska restauracja „Czerwona Kalina” zmienia nazwę na „Ukraińska Restauracja”. Ma to związek z protestami internautów. Oficjalne otwarcie restauracji miało nastąpić 10 listopada br. „Czerwona Kalina” to ukraińska pieśń wojskowa, będąca hymnem Strzelców Siczowych i jedną z popularnych pieśni w tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (nazywa się ją czasem nieformalnym „hymnem UPA”).

Restauracja „Czerwona Kalina” poinformowała w sobotę o zmianie nazwy na „Ukraińska Restauracja”. To efekt protestów internautów. „Chervona Kalyna Restauracja to incjatywa, która powstała w celu zapewnienia zatrudnienia ukraińskim kobietom, które w czasie wojny uciekły ze swojej ojczyzny. Projekt oczekuje oficjalnego rozpoczęcia, natomiast zauważyliśmy ogromne poruszenie na naszych mediach społecznościowych. Nasza nazwa dla niektórych posiadać może negatywna wydźwięk. Jest to jak najbardziej mylne myślenie. Chervona Kalyna Restauracja nawiązuje do kwiatu czerwonej kaliny będącego narodowym kwiatem Ukrainy. Czytając liczne komentarze pod naszymi postami, ktore będą dogłębne zweryfikowane pod kątem trollingu internetowego, postanowiliśmy zareagować zawczas na nieprzychylne opinie” – napisano na profilu restauracji na Facebooku.

„Celem naszego stowarzyszenia nie jest bowiem wzburzenie opinii publicznej, lecz stworzenie miejsca, ktore zapewni ukraińskim kobietom miejsce zatrudnienia. Pragniemy również podkreślić, że naszym celem nigdy nie było urażenie Polaków. Nie chcemy też, aby pracownicy naszej restauracji czuli się tam zagrożeni, czy niemile widziani. Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić nazwę restauracji. Usuniemy logo jak najszybciej to możliwe, a otwarcie restauracji nastąpi dopiero po wdrożeniu zmian w życie. Mamy nadzieję, że to wystarczy, aby udowodnić, że działamy z przesłaniem pokoju” – dodano.

