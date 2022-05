Premier: Polska jest adwokatem jak najdalej posuniętych sankcji wobec Rosji

Jak podała agencja Reutera, firma Amazon, drugi co do wielkości pracodawca w USA, poinformował w poniedziałek swoich pracowników, że będzie zwracał im do 4 tysięcy dolarów z tytułu kosztów podróży do miejsca leczenia w przypadkach nie zagrażających życiu. Do takiego "leczenia" będzie zaliczana m.in. aborcja.

Świadczenie to, obowiązujące z mocą wsteczną od 1 stycznia, będzie przysługiwało, jeśli zabieg nie jest dostępny w promieniu 100 mil (161 km) od domu pracownika, a teleporada nie jest możliwa.