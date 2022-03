Dwoje dziennikarzy zginęło na Ukrainie, w tym kamerzysta telewizji Fox News

Długoletni kamerzysta telewizji Fox News Pierre Zakrzewski został zabity relacjonując wydarzenia wojny na Ukrainie. Wraz z nim zginęła ukraińska dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa.

Szereg mediów podało we wtorek, powołując się na wewnętrzną korespondencję amerykańskiej telewizji Fox News, że w wyniku działań wojennych na Ukrainie zginął kamerzysta tej stacji Pierre Zakrzewski. Wraz z nim ranny został korespondent Benjamin Hall.

CNN podaje, że szefowa Fox News Suzanne Scott napisała we wtorek rano czasu amerykańskiego w komunikacie skierowanym do pracowników, że Zakrzewski został zabity w Horence pod Kijowem.

Scott napisała, że Zakrzewski był z korespondentem Benjaminem Hallem w samochodzie, kiedy ich pojazd został ostrzelany.

Hall, który został ranny, znajduje się w szpitalu. Nie podano informacji o stanie jego zdrowia.

Według Scott Pierre Zakrzewski był doświadczonym wojennym fotoreporterem, który relacjonował dla Fox News wydarzenia „od Iraku przez Afganistan po Syrię”. Wojnę na Ukrainie relacjonował od lutego br.

Memo just sent to Fox News employees on injuries sustained today by a network correspondent in Kyiv, Benjamin Hall: pic.twitter.com/JvFid5qBue

— Michael M. Grynbaum (@grynbaum) March 14, 2022