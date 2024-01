Rozmowa ministrów obrony Polski i Ukrainy – “Polska zamierza wzmocnić swoją rolę w koalicji sił i środków”

W piątek odbyła się rozmowa ministrów obrony Polski i Ukrainy, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Rustema Umerowa. “Wyraziłem wdzięczność za zamiary Polski wzmocnienia swojej roli w koalicji sił i środków” – oświadczył ukraiński minister.

Jak dowiadujemy się z piątkowego wpisu polskiego MON, odbyła się rozmowa ministrów obrony Polski i Ukrainy, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Rustema Umerowa.

“Bezpieczeństwo w regionie, wsparcie dla Ukrainy broniącej się przed Rosją oraz ostatnie zdarzenie w polskiej przestrzeni powietrznej przy granicy z Ukrainą to główne tematy dzisiejszej rozmowy wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Rustemem Umerowem” – czytamy.

Więcej dowiadujemy się z informacji podanych przez ukraińskie ministerstwo.

Umerow oświadczył, że przekazał polskiemu ministrowi aktualne informacje na temat sytuacji na froncie i ostatnich ataków terrorystycznych Federacji Rosyjskiej.

„Wyraziłem wdzięczność za zamiary Polski wzmocnienia jej roli w koalicjach sił i środków, które przyczynią się do bezpieczeństwa Europy i interesów narodowych Polski. Zaprosiłem mojego kolegę do odwiedzenia Kijowa” – powiedział Umerow.

Had a productive call with Poland’s Deputy Prime Minister, Minister of National Defence Władysław Kosiniak-Kamysz @KosiniakKamysz. Congratulated my counterpart on his recent appointment.

Provided an update on the situation on the frontlines & recent terrorist attacks.

Grateful… pic.twitter.com/muXA3NiniL

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 5, 2024