Postępowanie przeciwko Prigożynowi umorzone

Centrum prasowe Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji poinformowała, że umorzyła śledztwo w sprawie rebelii Jewgienija Prigożyna, co może potwierdzać, iż bunt został przerwany na skutek porozumienia politycznego.

Sama FSB twierdzi, że to materiały zebrane przez jej funkcjonariuszy w czasie śledztw stały się podstawą do zakończenia sprawy karnej. „W toku śledztwa w sprawie karnej wszczętej przez Wydział Śledczy FSB Federacji Rosyjskiej w dniu 23 czerwca br. na podstawie art. 279 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w sprawie zbrojnego buntu ustalono że 24 czerwca jego uczestnicy zaprzestali działań zmierzających bezpośrednio do popełnienia przestępstwa” – poinformowała FSB, na którą powołuje się agencja informacyjna Interfax.

„Biorąc pod uwagę te i inne okoliczności istotne dla śledztwa, 27 czerwca br. organ śledczy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego” – zadeklarowała najważniejsza rosyjska specsłużba.

23 czerwca Narodowy Komitet Antyterrorystyczny poinformował, że w związku z oświadczeniami szefa grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna FSB wszczęła postępowanie w sprawie wezwań do zbrojnego buntu. Było to następstwem jego piątkowej deklaracji, w której zapowiedział „marsz sprawiedliwości” swoich oddziałów na Moskwę, mających pociągnąć do odpowiedzialności przedstawicieli rosyjskich władz za takie a nie inne prowadzenie wojny przeciw Ukrainie.



Prigożyn zrealizował swoją deklarację i w sobotę oddziały Prywatnej Kompanii Wojskowej „Wagner” podjęły rajd na Moskwę pod dowództwem Dmitrija Utkina, zajmując obiekty wojskowe w Rostowie nad Donem i Woroneżu. Czołówka wagnerowsców dojechała do obwodu moskiewskiego w chwili, gdy Prigożyn ogłosił zakończenie operacji.

Choć Władimir Putin określił już operację grupy „Wagnera” mianem rebelii oraz obiecywał ukaranie winnych, jednocześnie w poniedziałkowym, wieczornym wystąpieniu zadeklarował spełnienie wcześniej złożonej „obietnicy”.

Białoruska grupa opozycyjna twierdzi, że należący do Prigożyna samolot we wtorek rano wylądował na lotnisku pod Mińskiem.

interfax.ru/kresy.pl