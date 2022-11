FSB: zatrzymano obywatelkę Polski ze statusem dyplomaty, wzięła łapówkę

Prezes Polskiej Grupy Górniczej przestrzegł przed przepisani projektowanymi w UE. Podkreślił, że "w obecnym kształcie oznaczają zamknięcie polskich kopalń po 2027 r.". Chodzi o redukcję emisji metanu w branży surowcowo-energetycznej. "Na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej to jest emitowane rocznie 274 mln m sześc. metanu. Z czego85 mln ujmujemy i możemy to zwiększyć jeszcze realnie o 30 mln. Ale 160 mln m sześc. to jest to, co jest w powietrzu wentylacyjnym, na co nie ma dzisiaj skutecznej technologii ujęcia" - wskazał, cytowany we wtorek przez portal WNP.

"Gdyby ten projekt rozporządzenia wszedł w kształcie takim, jak na dzisiaj, to zapisano w nim, że maksymalna możliwa emisja (metanu) to są 3 tony na 1 tys. ton wydobytego węgla. Więc w 2027 r. musimy zamknąć dwie trzecie PGG, bo nie spełniamy tego wymogu. U nas jest to 8,1 mln ton, a żeby zapewnić wykonanie programu odejścia do węgla do 2049 r, trzeba by zawiązać jakąś rezerwę na zwiększenie tej metanowości, więc trzeba by przyjąć minimum 12-13 mln ton" - zaznaczył.