„Wagnerowcy” zatrzymani na Białorusi wrócili do Rosji

Białoruskie władze przekazały Rosji 32 rosyjskich obywateli, którzy pod koniec lipca zostali zatrzymani na Białorusi w związku z podejrzeniem zamiaru destabilizacji sytuacji w tym kraju.

Jak podaje TASS, o uwolnieniu Rosjan przez Białoruś poinformowała w piątek Prokuratura Generalna Rosji. „32 obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy byli wcześniej przetrzymywani na terytorium Białorusi, przekroczyło granicę państwową Federacji Rosyjskiej” – podała służba prasowa rosyjskiej prokuratury.

Na Białorusi pozostał 33. z zatrzymanych mężczyzn, który oprócz rosyjskiego obywatelstwa posiada także obywatelstwo białoruskie.

Prokuratura Generalna Rosji podkreśliła, że ​​przekazanie Rosjan odbyło się w ścisłej zgodności z normami prawa międzynarodowego i ustawodawstwa krajowego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, w ścisłej współpracy między prokuraturami obu krajów.

Białoruskie władze poinformowały o zatrzymaniu 33 obywateli rosyjskich 29 lipca br. Mińsk twierdził, że są to pracownicy zagranicznej prywatnej firmy wojskowej, tzw. Grupy Wagnera. Zatrzymano ich w związku z podejrzeniem planowania masowych protestów i destabilizacji sytuacji podczas kampanii prezydenckiej. Rosyjskie władze twierdziły, że są to „pracownicy firmy ochroniarskiej”, którzy tranzytem przez Białoruś zmierzali do Turcji, w której mieli kontrakt na ochronę obiektów przemysłowych. Później przekonywały, że Rosjanie wybierali się do jednego z krajów Ameryki Łacińskiej. Białoruś przekazała dane zatrzymanych ukraińskim władzom, które stwierdziły, że 9 z nich posiada ukraińskie obywatelstwo, a 28 walczyło po stronie separatystów w wojnie w Donbasie. Ukraina zapowiedziała, że będzie domagać się wydania tych ludzi.

Kilka dni temu rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Rosji Maria Zacharowa stwierdziła, że zatrzymanie 33 obywateli Rosji było „starannie przemyślaną prowokacją trzeciego państwa”, którego nazwy nie wymieniła. Media spekulowały, że „wagnerowcy” padli ofiarą prowokacji zaaranżowanej przez ukraińskie agencje wywiadowcze.

Kresy.pl / TASS