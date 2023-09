Poseł Lewicy o imigrantach: większość należy odesłać, nie są uchodźcami

Większość osób należy jednak odesłać – oświadczyła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, odnosząc się do migrantów, którzy przybywają do Europy.

W poniedziałek Anna Maria Żukowska była gościem Radia Wnet. Była pytana m.in. o kwestię kryzysu migracyjnego w Europie. “Jeżeli ktoś rzeczywiście kwalifikuje się do bycia uchodźcą, bo jest z kraju, gdzie jest prześladowany polityczne, gdzie jest wojna (…), to powinno mu się udzielić prawa do azylu. Ale większość osób należy jednak odesłać, bo tak z analizy wniosków wynika, że jednak nie kwalifikują się do bycia uchodźcą, są po prostu migrantami” – powiedziała.

“Drugi aspekt to należy powstrzymywać kolejne fale tych, którzy będą chcieli się przemiesić [do Europy – red.] za pośrednictwem mafii. Nie oszukujmy się, to jest zorganizowany proceder” – oświadczyła, odnosząc się do kryzysu migracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa.

Podkreśliła, że Lewica postuluje powołanie ministerstwa ds. imigracji, na wzór podobnych resortów, które funkcjonują już w innych państwach. Realizują one politykę migracyjną i wizową.

“Dzieci, rodzice, wszystko jest okej. Ale jeżeli ktoś sprowadza kuzyna trzeciego stopnia od strony wuja matki, to już może to jest przekraczające taką politykę migracyjną, jaką powinniśmy stosować” – powiedziała, komentując kwestię łączenia rodzin migrantów.

Żukowska wyraziła opinię, że “imigracja to i szansa, i zagrożenie, dlatego potrzebna jest polityka migracyjna, żeby to wypośrodkować”. “Żeby skorzystać z szansy, a nie narazić się na zagrożenie. To jest dosyć proste i trzeba wreszcie zacząć to robić z wyprzedzeniem i nie oczekiwać, że jak imigranci przyjadą, to oni sobie zaraz wrócą” – dodała.

Poseł Lewicy została zapytana, czy PiS wpuściło zbyt dużo imigrantów. “Nie wydaje mi się. Co miałoby stanowić o tym, że jest za dużo albo za mało?” – odpowiedziała.

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że zdaniem Platformy Obywatelskiej PiS wpuścił do kraju setki tysięcy muzułmańskich imigrantów. W opinii Żukowskiej, “to jest już straszna retoryka”. “To jest coś, pod czym ja się zupełnie nie podpisuje, co mnie przeraża, co uważam, że jest niebezpieczne, bo nakręca świadomie bardzo reakcje społeczne i jest to robione tylko na użytek kampanii wyborczej i jest okropne” – dodała.

Jej zdaniem, “PiS, Konfederacja i PO” prowadzą “ksenofobiczną i nacjonalistyczną retorykę”.

wnet / dorzeczy.pl / Kresy.pl