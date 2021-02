W Słupsku będzie Rondo gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Radni PO mieli wątpliwości

Generał Tadeusz Rozwadowski, obrońca Lwowa i jeden z architektów zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, będzie miał rondo swojego imienia w Słupsku. Czworo radnych Platformy Obywatelskiej nie poparło uchwały w tej sprawie wysuwając wobec generała absurdalne zarzuty.

Głosowanie w radzie miejskiej Słupska w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Andrzeja Zauchy, Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej imienia generała Rozwadowskiego odbyło się w środę. Uchwałę w tej sprawie poparło 17 radnych. Wstrzymało się od głosu 5 radnych, w tym 4 z Platformy Obywatelskiej. Wcześniej w dyskusji nad uchwałą radni ci wysuwali zarzuty wobec gen. Rozwadowskiego.

Jak podaje serwis GP24.pl, przyjęcie uchwały poprzedziły „wystąpienia, tyrady i potyczki słowne”. Dla części radnych osoba generała była „zbyt kontrowersyjna”. Przewodniczący klubu PO Jan Lange twierdził, że Rozwadowskiego dyskredytuje służba i kariera w armii zaborcy, czyli Austro-Węgier.

Według GP24.pl Lange był zdania, że „jedyne co zrobił” gen. Rozwadowski, to współpraca z Piłsudskim. Przewodniczący klubu radnych PO apelował do radnych z PiS, by lepiej dobierali „sobie” bohaterów. Chciał też wstrzymania się z nadaniem rondu patrona i sprawdzenia sprawy przez historyków, „bo może się okazać, że za chwilę będziemy zdejmować tabliczki, które wiszą”.

Przewodnicząca rady Beata Chrzanowska z PO uważała, że Rozwadowski ma „niewygodne fakty w życiorysie” takie jak m.in. nominacja do Krzyża Żelaznego i odznaczenie Orderem Marii Teresy. Jej zdaniem takie okoliczności mogą sprawić, że nazwę ronda trzeba będzie później zmienić.

Jedynym radnym PO, który poparł uchwałę, był Bogusław Dobkowski, który stwierdził, że za samą Bitwę Warszawską „można człowieka odznaczyć”. Wskazywał też na fakt, że Polska po latach niewoli musiała korzystać z oficerów z armii zaborców.

W głosowaniu wstrzymali się radni Beata Chrzanowska, Jan Lange, Anna Rożek, Renata Stec (wszyscy z PO) oraz Aldona Żurawska z klubu Łączy nas Słupsk. Uchwała przeszła głosami pozostałych radnych klubu Łączy nas Słupsk oraz radnych PiS.

Generał Tadeusz Rozwadowski, który wcześniej służył w armii Austro-Węgier, w 1918 roku został pierwszym Szefem Sztabu tworzącego się dopiero Wojska Polskiego. Musiał jednak złożyć dymisję w związku ze sporem z Józefem Piłsudskim o sposób tworzenia armii – Rozwadowski chciał oprzeć się na poborze, podczas gdy Piłsudski stawiał na armię ochotniczą. Gen. Rozwadowski objął dowództwo armii „Wschód” walczącej z Ukraińcami o ziemie dawnej Galicji Wschodniej. M.in. dzięki niemu Lwów przetrwał oblężenie Ukraińskiej Armii Halickiej. W marcu 1919 roku Rozwadowskiego wysłano do Paryża, gdzie był szefem Polskiej Misji Wojskowej. Generał wrócił do Polski dopiero w lipcu 1920 roku, by jako szef Sztabu Generalnego ratować Warszawę przed bolszewicką nawałą. Rozwadowski był przekonany, że Polska ma siły zdolne do pokonania Armii Czerwonej i swoim optymizmem zarażał pozostałych dowódców, jak i całą armię. Był autorem koncepcji Bitwy Warszawskiej, którą później zaakceptował Józef Piłsudski. W późniejszych latach autorstwo planu przypisywano Piłsudskiemu, czemu Rozwadowski lojalnie nie zaprzeczał.

Podczas zamachu majowego gen. Rozwadowski opowiedział się po stronie rządu, za co sanacyjne rządy przez rok bezprawnie trzymały go w areszcie śledczym. Uwięzienie w ciężkich warunkach nadszarpnęło zdrowie generała, który zmarł w 1928 roku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany we Lwowie na tzw. Cmentarzu Orląt obok swoich dawnych podkomendnych.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2020 roku zdominowana przez PO Rada Warszawy odrzuciła petycję w sprawie budowy w stolicy pomnika gen. Rozwadowskiego.

