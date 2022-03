Polska odejdzie od gazu, ropy i węgla z Rosji. Premier przedstawił plan

Polska nałoży embargo na węgiel, ropę i gaz z Rosji. W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odejścia od rosyjskich surowców. Plan został przyjęty przez rząd mimo braku zgody Unii Europejskiej.

W czasie środowej konferencji prasowej szef rządu przedstawił na konferencji prasowej, plan odejścia od węglowodorów z Rosji. Plan został przyjęty przez rząd mimo braku zgody Unii Europejskiej – zwraca uwagę PAP. „Dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów – rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu i rosyjskiego węgla. Ten plan jest potrzebny, żeby w Europie przyszło otrzeźwienie” – oświadczył premier.

„Kierujemy go do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel. Mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego” – dodał.

„Polska będzie robiła wszystko, aby do końca 2022 roku odejść też od rosyjskiej ropy naftowej” – stwierdził.

„Doszliśmy dzisiaj do tego że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni (od rosyjskiej ropy – red.), ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku” – zaznaczył szef rządu. Zadeklarował, że rząd zrobi wszystko, by do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy.

Morawiecki wyraził opinię, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, oraz pływającemu gazoportowi koło Gdańska Polska będzie w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu.

„Już w tym roku pokazujemy plan derusyfikacji w obszarze gazu” – zadeklarował.

Stwierdził, że w tej chwili musimy „zastąpić bardzo drogi rosyjski gaz bardzo drogim norweskim gazem”. „Ale w dłuższej perspektywie chciałbym, żebyśmy nie płacili bardzo bogatym Norwegom za ich bardzo drogi gaz, a nawet jak on stanieje, też nie chcę, żebyśmy płacili za ich gaz” – dodał.

Wyjaśnił, że „powinniśmy mieć w energetycznej podstawie elektrownie gazowe, elektrownie węglowe, włączane po to, żeby prąd był w momencie, kiedy nie możemy używać innych źródeł energii – odnawialnych źródeł energii”.

Szef rządu podziękował minister klimatu i środowiska Annie Moskwie za „rozbudowany plan również tworzenia energetyki odnawialnej”. „Dzięki tej energetyce uniezależnimy się od ruskiej ropy, ruskiego gazu, ale także od innych państw, które dzisiaj nie stanowią żadnego zagrożenia i w przyszłości też nie będą stanowiły żadnego zagrożenia” – powiedział. Zaznaczył, że ni chcemy kupować od innych krajów drogich surowców.

Jego zdaniem na Europę przyszło otrzeźwienie – „oby nie za późno”. „Dziś następuje przebudzenie z geopolitycznej drzemki, ze strategicznej drzemki” – stwierdził.

Przypomniał, że Polska postulowała to odo długiego czasu. „Przygotowaliśmy się i dlatego pokazujemy ten najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od węglowodorów” – zadeklarował. Wezwał kraje UE do jak najszybszego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Zaapelował także o „sprawiedliwy podatek, który będzie wyrównywać pole gry całej UE”.

„To jest nasz plan dla Unii Europejskiej, to jest nasz plan na wyrwanie tej broni z ręki Putina, z rąk Rosji” – podkreślił.

Zaznaczył, że inne państwa „nie robią sobie nic z wojny”, korzystając dalej z rosyjskich surowców. Wezwał KE do ustanowienia podatku od rosyjskich węglowodorów.

„Nie może być już powtórki z tamtej głupoty, zbrodniczej, niedobrej polityki, która uzależniała od Rosji i dawała euro i dolary, by Putin i Rosja mogli budować swój arsenał wojenny i mogli zaatakować sąsiadów” – podsumował Morawiecki.

