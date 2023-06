Belgia zwróci się do Ukrainy z prośbą o wyjaśnienie informacji, które sugerują że belgijska broń została użyta do napadu na rosyjski obwód biełgorodzki.

Jak informują belgijskie media, kraj ten zwróci się do Ukrainy z prośbą o wyjaśnienie informacji, że belgijska broń została użyta przez do napadu na rosyjski obwód biełgorodzki przez ugrupowania zbrojne podlegające Ukrainie.

Według Het Laatste Nieuws, które powołuje się na własne źródła, belgijscy ministrowie obrony i spraw zagranicznych Ludivine Dedonder i Hadja Labib w najbliższym czasie skontaktują się z władzami ukraińskimi w celu wyjaśnienia sytuacji.

„Dostawy te są przeznaczone dla Sił Zbrojnych Ukrainy w celu ochrony terytorium i ludności Ukrainy przed rosyjską inwazją. Jest to wyraźnie zaznaczone w dokumentach towarzyszących każdej dostawie” – podało źródło. Według źródła belgijska broń nie jest przeznaczona dla grup, które mogą mieć interesy w Rosji.

Przypomnijmy, oddział walczący po stronie Ukrainy, którzy w zeszłym tygodniu wdarł się do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego, użył co najmniej czterech pojazdów taktycznych pierwotnie przekazanych Ukrainie przez Polskę i Stany Zjednoczone, napisał w sobotę „The Washington Post”. Amerykańscy urzędnicy, na których, jako na źródło, powołuje się gazeta, kwestionują taki rodzaj użycia amerykańskiego sprzętu i nawołują do zobowiązania Kijowa do zabezpieczenia materiałów dostarczanych przez jego oddziały.

Ataki są kontynuowane w bieżącym tygodniu. Grupa Legionu Wolnej Rosji opublikowała w czwartek nagranie pokazujące to, co określiła jako ataki na terytorium Rosji. Amerykańska gazet twierdzi, iż nagranie zostało zrobione około półtora kilometra od granicy w rosyjskiej miejscowości Nowa Tawołżanka. W piątek grupa opublikowała zdjęcie przedstawiające pojazd operujący w miejscowości. W nocy z soboty na niedzielę trwał ostrzał przygranicznych obszarów obwodu biełgorodzkiego.

Kresy.pl/HET Laatste Nieuws