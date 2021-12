W sondażu Kantaru obóz rządzący słabnie

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował w liście do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen o wyjaśnienie ujawnionych przez francuską prasę nieprawidłowości w TSUE . Podkreślił, że mamy do czynienia z "gigantyczną aferą", która podważa fundamenty funkcjonowania instytucji UE.

W czasie sobotniej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro odniósł się do efektów dziennikarskiego śledztwa opublikowanych przez francuski dziennik "Liberation". Medium napisało w serii artykułów o handlu wpływami i innych nieuczciwych praktykach, których mieli dopuszczać się sędziowie TSUE, urzędnicy KE oraz politycy Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Ziobro poinformował, że w związku z doniesieniami skieruje w sobotę list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. "Stoi ona na czele organu, który uchodzi za strażnika traktatów europejskich i jest w sposób szczególny zobowiązana, aby tę sprawę wyjaśnić" - oświadczył, cytowany przez PAP.

Poinformował, że wyraża zaniepokojenie, ponieważ Ursula von der Leyen milczy i nie odnosi się do doniesień francuskiej gazety. "Kierując ten list zwracam się do pani von der Leyen - jako osoby zobligowanej z tytułu swojego urzędu, by takie wielkie problemy Unii Europejskiej rozwiązywać - by w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe losy UE, w poczuciu odpowiedzialności za podmywanie zaufania obywateli krajów członkowskich UE do instytucji unijnych, zechciała podjąć wszystkie możliwe działania, żeby tę sprawę wyjaśnić, zechciała również przedstawić wszelkie informacje, które są jej dostępne na temat tej wielkiej afery" - powiedział Ziobro.