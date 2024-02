Prezydent podpisał ustawę, przedłużającą pomoc i świadczenia dla Ukraińców

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy przedłużającą legalność pobytu ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce do końca czerwca br. Skieruje ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustaw przywracającą nadzór ministra nauki nad NCBR oraz nowelę ustawy przedłużającą legalność pobytu ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce do 30 czerwca 2024 roku.

We wtorek prezydencka minister Małgorzata Paprocka poinformowała media, że prezydent Duda skieruje te ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, „z uwagi na tryb i obsadę Sejmu”. Jak podkreśliła, tryb następczy jest możliwy do zastosowania dopiero po opublikowaniu podpisanych ustaw w Dzienniku Ustaw, co wówczas jeszcze nie nastąpiło.

Taki krok ze strony prezydenta zapowiadał wcześniej „Dziennik Gazeta Prawna”.

Argumentacja ze strony Pałacu Prezydenckiego wynika ze stanowiska względem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – polityków PiS, skazanych prawomocnie na karę więzienia za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. W związku z tym, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS. Andrzej Duda argumentuje, że przed laty skutecznie ułaskawił obu polityków, w związku z czym nie mogli przestać być posłami i mogą być nimi dalej. Podobnie twierdzą politycy PiS. Hołownia uważa z kolei, że Kamiński i Wąsik nie są już posłami.

Dodajmy, że pod koniec stycznia br. prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a także ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym. KPRP przekazała jednak, iż „z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją”.

Ponadto, Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że analogiczne działania będą podejmowane przez Dudę każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wcześniej przyjęta przez Sejm. Tym samym, przedłużył do końca czerwca br. obowiązywanie przywilejów socjalnych dla przebywających w Polsce Ukraińców. Dotyczy to też ważności terminów legalnego pobytu w Polsce dla tych Ukraińców, którym niebawem się one kończą.

Za przyjęciem ustawy głosowało 414 posłów. Przeciw było 15 posłów Konfederacji Wolność i Niepodległość. Od losu wstrzymał się też jeden parlamentarzysta z klubu PiS. Projekt procedowany był w szybkim trybie. Konfederacja alarmowała, że przyjęty projekt trafił do porządku obrad bez żadnych konsultacji. Według uzasadnienia ma dotyczyć około 1 mln osób i kosztować polskich podatników 6,2 miliarda złotych

Z kolei nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada m.in. przywrócenie sprawowania nadzoru nad NCBR przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Obecnie nadzór sprawuje minister funduszy i polityki regionalnej.

Dodajmy, że rząd Donalda Tuska chce do końca czerwca wypracować nowe zasady pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Domagają się tego samorządy i organizacje pozarządowe, pomagające Ukraińcom. Ich zdaniem, władze powinny wprowadzić weryfikację osób z Ukrainy, by pomagać tylko tym, którzy naprawdę tego potrzebują, czyli np. stracili dach nad głową.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że jeżeli zgodnie z proponowaną przez MSWiA nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy termin ich legalnego pobytu zostanie wydłużony, to wydłużone będzie też ich prawo do świadczeń socjalnych, m.in. 800 plus. Opracowaniem projektu zajmował się wiceminister Tomasz Szymański. Polityk PO argumentuje, że kwestię pomocy dla obywateli Ukrainy reguluje dyrektywa unijna, która wskazuje na koszty dla poszczególnych państw.

Bankier.pl / Kresy.pl