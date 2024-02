Sejm za przedłużeniem pomocy i świadczeń socjalnych dla Ukraińców

Sejm przedłużył do końca czerwca br. obowiązywanie przywilejów socjalnych dla przebywających w Polsce Ukraińców.

Podczas aktualnego posiedzenia Sejm proceduje m.in. rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który przedłuża świadczenia socjalne dla Ukraińców do 30 czerwca br. Dotyczy to też ważności terminów legalnego pobytu w Polsce dla tych Ukraińców, którym niebawem się one kończą.

W piątek projekt został przyjęty przez Sejm i trafi do Senatu. Za przyjęciem ustawy głosowało 414 posłów. Przeciw było 15 posłów Konfederacji Wolność i Niepodległość. Od losu wstrzymał się też jeden parlamentarzysta z klubu PiS.

Projekt procedowany był w szybkim trybie. Konfederacja alarmowała, że przyjęty projekt trafił do porządku obrad bez żadnych konsultacji. Według uzasadnienia ma dotyczyć około 1 mln osób i kosztować polskich podatników 6,2 miliarda złotych

WITAMY W UŚMIECHNIĘTEJ POLSCE! 🤡 Sejm niemal jednomyślnie uchwalił ustawę o przedłużeniu WSZYSTKICH przywilejów socjalnych dla WSZYSTKICH z paszportami ukraińskimi o kolejne 4 miesiące. pic.twitter.com/gtAT3y4o66 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 9, 2024

Dodajmy, że rząd Donalda Tuska chce do końca czerwca wypracować nowe zasady pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Domagają się tego samorządy i organizacje pozarządowe, pomagające Ukraińcom. Ich zdaniem, władze powinny wprowadzić weryfikację osób z Ukrainy, by pomagać tylko tym, którzy naprawdę tego potrzebują, czyli np. stracili dach nad głową.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało w ubiegłym tygodniu, że jeżeli zgodnie z proponowaną przez MSWiA nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy termin ich legalnego pobytu zostanie wydłużony, to wydłużone będzie też ich prawo do świadczeń socjalnych, m.in. 800 plus. Opracowaniem projektu zajmował się wiceminister Tomasz Szymański. Polityk PO argumentuje, że kwestię pomocy dla obywateli Ukrainy reguluje dyrektywa unijna, która wskazuje na koszty dla poszczególnych państw.

Obywatele Ukrainy mogą pobierać polskie świadczenia socjalne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi o Ukraińców, którzy przybyli z tego państwa do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Obecne przepisy określają, że pobyt Ukraińca jest legalny, jeśli przybył do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Chodzi o prawo do pobierania świadczenia 800 plus (dawniej 500 plus) czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W grudniu 2023 r. 500 plus otrzymywało 209,7 tys. dzieci ukraińskich.

Jak informowaliśmy, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy 2023 roku wyniosła ponad 2 mln. Tak wynika z danych Zakładu. Większość środków otrzymali Ukraińcy.

Należy w tym kontekście przypomnieć wyniki sondażu Zespołu Badawczego Openfield z lutego ubiegłego roku. Aż 60,4 proc. respondentów wskazywało, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców z Ukrainy, niż dla nich samych.

